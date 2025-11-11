Amama ha presentado ya 25 denuncias de mujeres con cáncer por los fallos del cribado

La presidenta de la asociación Amama, Ángela Claverol, ha confirmado este martes que la entidad ha presentado ya 25 denuncias -reclamaciones patrimoniales- de mujeres de las provincias de Sevilla (15) y Jaén (diez) que han desarrollado cáncer por los fallos de comunicación en el cribado del cáncer de mama al no ser informadas de que sus pruebas en el programa de detección precoz arrojaron un resultado no concluyente que requerían de más análisis para descartar lesiones tumorales. La Junta ha cifrado en 2.317 las mujeres afectadas por estos fallos.

En unas declaraciones hechas a los medios, Claverol ha asegurado que la asociación tiene estudiados y documentados más de casos de pacientes que han desarrollado cáncer de mama y que reclamarán al Servicio Andaluz de Salud (SAS). Desglosado por provincias, seis de las mujeres denunciantes son de Almería; 16 de Córdoba; once de Granada; catorce de Cádiz; 22 de Málaga; trece de Jaén; catorce de Huelva y 189 de Sevilla.

Frente a estos números, la presidenta de Amama ha sostenido que las cifras ofrecidas por la Junta tras la segunda reunión de la comisión de seguimiento del cribado "no cuadran ni por cantidades ni por provincias". Claverol ha manifestado que "siguen llegando casos todos los días" y que "ya tenemos más de 4.000", ha informado Europa Press. La Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias ha cifrado en 217 las mujeres afectadas por los fallos en el cribado que están aún pendientes de que se les hagan pruebas, para las que la Junta se ha puesto como fecha tope el próximo 30 de noviembre, de un total de 2.317.

Sobre la participación de Amama en la reunión de este pasado lunes, Claverol ha reconocido estar "terriblemente dolida". Ha alegado que fue Amama la única participante en el encuentro a la que se le hizo firmar un acuerdo de confidencialidad. "¿A mí solo por qué? El que algo debe algo teme". También ha afeado la presidenta de Amama el "veto" a la asociación en el Parlamento andaluz con motivo de las comparecencias de los agentes sociales para la aprobación del presupuesto.

Claverol ha reprochado que "la Junta nos quiere calladitas y sumisas, pero Amama no se va a callar". No ha confirmado si da por rotas las relaciones con el Gobierno andaluz pero ha reconocido que no tiene "ganas" de ir a una tercera reunión. "No voy a hacerme una foto", ha zanjado. "El único afán de la Junta es callarme. No podemos permitirnos estar calladas. La carga de la Junta contra nosotras está siendo bestial", ha apostillado. "Nos ha fallado la confianza y la mano tendida", ha lamentado por último.

Claverol ha insistido en que Amama se seguirá reuniendo "con todo aquel que quiera ayudarnos". En ese contexto ha enmarcado su reunión con la vicepresidenta y secretaria general del PSOE andaluz, María Jesús Montero, a la que han pedido que se siga investigando este fallo; que se agilicen las incapacidades y que "presionen para conocer la verdad". Finalmente, Amama ha criticado la actuación "torpe" de la Junta al "dinamitar la relación" con la asociación que tiene "las pruebas de todo".