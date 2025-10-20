Los andaluces señalan a la sanidad como el problema que más les afecta

Si la intención de voto que recoge el Barómetro Andaluz del Centra que se ha publicado este lunes, es lo que acapara más titulares, lo más relevante que evidencia esta encuesta que realiza el Centro de Estudios Andaluces, organismo dependiente de la Consejería de Presidencia, son las percepciones de la sociedad andaluza, una información que analizan al detalle desde el Gobierno andaluz y también desde el resto de los partidos políticos. Es una manera científica de tomar el pulso a la sociedad andaluza.

Y recoge un dato relevante porque la Sanidad se ha convertido en el problema que más afecta a los andaluces, situándose en primer lugar en la tabla de respuestas espontáneas. Un 21,6% de los andaluces entiende que es lo prioritario, en una escalada importante ya que en el Barómetro realizado en el mes de julio, la sanidad era lo que más afectaba al 11,6% de los encuestados, una subida de diez puntos en cuatro meses que responde claramente a la crisis de los cribados del cáncer de mama.

Claro que si se les pregunta qué partido podría resolver esta situación, el 18% de los encuestados señala al PP, mientras que otro 14,9% pondría la resolución de sus problemas en manos del PSOE.

En términos generales, los andaluces consideran que el paro es el principal problema de la comunidad autónoma, seguido de la sanidad, la vivienda y la desconfianza en la clase política, que ocupa el cuarto lugar.

Y un dato positivo: el 72,5% de los andaluces califica su situación económica como buena o muy buena, mientras que sólo el 17,5% la califica como mala.

La condonación de la deuda

La encuesta del Centra pregunta por la condonación de la deuda a Cataluña y el 62% de los andaluces considera “muy negativo” para Andalucía que el Gobierno central perdone la deuda a Cataluña o a otras comunidades autónomas, pues entiende que la deuda “la tendremos que pagar entre todos”. Un 15,9% considera que la medida no afectará porque la deuda “tendremos que pagarla igual, ya sea la deuda del Estado o de la Comunidad autónoma”.

Para el 59,2% de los encuestados la redistribución de la deuda a las comunidades autónomas no supondrá para Andalucía disponer de más recursos económicos para financiar servicios públicos. El 77,7% coindice en que establecer un sistema de financiación justo para las comunidades autónomas es más urgente y necesario que la condonación de la deuda, que solo recibe la aprobación del 14,2%.

Son datos del nuevo Barómetro Andaluz que publica la Fundación Centra, resultado de una encuesta realizada a 3.600 personas residentes en Andalucía, entre el 15 de septiembre y el 1 de octubre.