Andalucía activa la recomendación de usar mascarillas en los centros sanitarios desde el 1 de diciembre

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha anunciado la activación de un Plan de Acción propio frente a la temporada de gripe que se avecina. Esta iniciativa surge ante el incremento de casos detectados en las últimas semanas, con una positividad del 21,6% para el virus de la gripe, aunque la comunidad autónoma aún se mantiene por debajo del umbral epidémico.

Según ha explicado Sanz tras participar en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, la epidemia gripal de este año se está adelantando entre cuatro y siete semanas respecto a temporadas anteriores. El principal responsable es el virus H3N2, que no ha sido dominante en años recientes, lo que podría provocar una disminución de la inmunidad en la población. "Con estas medidas nos adelantamos y protegemos ante la virulencia que se prevé esta temporada", ha manifestado el consejero.

La Consejería de Sanidad lleva semanas trabajando en este dispositivo especial que incluye varias líneas de actuación. Entre ellas destaca la mejora de la vigilancia virológica con más médicos centinela, el refuerzo de los indicadores para medir la presión asistencial en urgencias y el incremento de la cobertura vacunal en grupos de riesgo, para lo que se está movilizando a profesionales sanitarios, colegios profesionales y asociaciones.

Mascarillas recomendadas a partir del lunes

Una de las medidas más destacadas del plan será la emisión de una orden el lunes 1 de diciembre que recomendará el uso de mascarillas en centros sanitarios y sociosanitarios, tanto para el personal como para los usuarios. Esta recomendación afectará a hospitales, centros de salud, residencias de mayores y centros para personas con discapacidad, entre otros establecimientos, tanto públicos como privados.

Además, se solicitará a las direcciones de estos centros que valoren la posibilidad de establecer la obligatoriedad del uso de mascarilla en sus planes de contingencia, en función de la situación epidemiológica local. El plan contempla también acciones informativas para sensibilizar a la ciudadanía sobre medidas preventivas como el uso de mascarilla, la higiene de manos, la ventilación de espacios cerrados y el aislamiento social cuando se presentan síntomas, especialmente para evitar el contacto con personas vulnerables.