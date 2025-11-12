Andalucía activa la vacunación sin cita contra la gripe todos los miércoles

La Junta de Andalucía ha puesto en marcha una ambiciosa iniciativa para incrementar la cobertura vacunal frente a la gripe estacional y el COVID-19. Según ha anunciado este miércoles el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, los andaluces podrán vacunarse sin cita previa en cualquiera de los 580 puntos habilitados en toda la comunidad autónoma durante todos los miércoles hasta que finalice la campaña. Esta medida busca facilitar el acceso a la inmunización para los grupos prioritarios, ampliando además los horarios de atención con 276 centros que también ofrecen servicio por las tardes.

"La vacuna es la mejor forma de protegernos de estas enfermedades víricas relacionadas con las bajas temperaturas que hacen que muchos pacientes tengan que ser hospitalizados", ha subrayado el consejero Sanz, quien ha destacado que esta campaña no solo está dirigida a los grupos diana tradicionales, sino también a "los convivientes domiciliarios de personas mayores de 60 años, de menores de 5 años, embarazadas y de personas con patologías crónicas". Para facilitar la localización de los puntos de vacunación, el Servicio Andaluz de Salud ha elaborado un listado detallado disponible en su página web oficial, donde se especifica el municipio, centro y horario de cada punto.

Distribución provincial de los puntos de vacunación

La estrategia de vacunación sin cita implementada por la Consejería de Sanidad contempla una amplia red de centros distribuidos por toda la geografía andaluza. El reparto provincial muestra una adaptación a las necesidades poblacionales de cada territorio, con 53 puntos en Almería, 69 en Cádiz, 37 en Córdoba, 51 en Granada, 39 en Huelva, 75 en Jaén, 117 en Málaga y 139 en Sevilla. Esta distribución estratégica busca garantizar la accesibilidad de todos los ciudadanos a los servicios de vacunación, independientemente de su lugar de residencia.

Un aspecto destacable de la campaña de este año es que el número de centros con horario de tarde ha aumentado un 30% respecto a la campaña anterior, lo que supone un esfuerzo significativo por parte de la administración sanitaria para adaptarse a las necesidades de la población trabajadora y facilitar la conciliación. Esta medida pretende eliminar barreras de acceso y contribuir al aumento de las tasas de vacunación en todos los grupos de población.

Balance actual de la campaña de vacunación

Los datos provisionales de la campaña de vacunación 2024-2025 muestran avances significativos. Hasta la fecha, 1.152.739 andaluces han recibido ya la vacuna contra la gripe, lo que representa el 63,8% de la población diana. Por provincias, Sevilla lidera la estadística con 269.731 personas vacunadas, seguida por Málaga con 191.431, Granada con 141.254, Cádiz con 139.235, Córdoba con 131.336, Jaén con 113.951, Almería con 99.247 y Huelva con 66.554 personas inmunizadas.

En cuanto a la vacunación frente al COVID-19, se ha alcanzado una cobertura del 59,8% con 518.370 personas inmunizadas en toda la comunidad. La distribución provincial muestra patrones similares a los de la gripe, con Sevilla (138.716), Málaga (86.101), Granada (63.022), Cádiz (60.354), Córdoba (56.761), Jaén (45.685), Almería (38.849) y Huelva (28.882) completando el mapa de inmunización regional.

Cobertura por grupos prioritarios

El análisis por franjas de edad y grupos prioritarios revela datos significativos sobre el avance de la campaña. En el segmento infantil, 138.112 niños de 6 a 59 meses han sido vacunados frente a la gripe, alcanzando una cobertura del 50,5%. Este porcentaje se eleva hasta el 65,1% en el caso específico de los niños de 3 y 4 años, quienes han tenido la oportunidad de vacunarse directamente en sus centros escolares, una estrategia que ha demostrado ser eficaz para incrementar la cobertura en este grupo de edad.

Respecto a la población mayor de 60 años, uno de los grupos con mayor riesgo de complicaciones, 753.551 personas han recibido la vacuna antigripal, mientras que 343.092 se han inmunizado frente al COVID-19, lo que supone coberturas del 34% y 27,6% respectivamente. Entre los mayores de 80 años, considerados especialmente vulnerables, la cobertura alcanza el 56,5% para la gripe (257.197 personas) y el 35,3% para el COVID-19 (178.106 personas).

Un capítulo aparte merece la situación en las residencias de mayores, donde se han logrado las tasas más altas de inmunización. En estos centros se ha alcanzado una cobertura del 87,4% frente a la gripe, con 31.556 dosis administradas, y del 78,7% frente al COVID-19, con 28.385 dosis. Estos datos reflejan el esfuerzo específico realizado para proteger a uno de los colectivos más vulnerables ante ambas enfermedades.

Por su parte, los profesionales sanitarios y sociosanitarios presentan una cobertura del 29,3%, con 40.879 trabajadores inmunizados. Esta cifra, aunque significativa, podría mejorar en las próximas semanas gracias a las medidas de facilitación del acceso a la vacunación implementadas por la Consejería.

Inversión y objetivos de la campaña

La Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias ha realizado una inversión de 23,67 millones de euros para esta campaña de vacunación frente a la gripe y el COVID-19. Este presupuesto refleja el compromiso del gobierno andaluz con la salud pública y la prevención de enfermedades infecciosas estacionales. La previsión de las autoridades sanitarias es ambiciosa: alcanzar la inmunización de más de 1,7 millones de andaluces durante el periodo de campaña.

Para facilitar la consulta de información, el Servicio Andaluz de Salud mantiene actualizado un listado completo de los puntos de vacunación sin cita en su página web oficial. Este recurso permite a los ciudadanos localizar el centro más cercano a su domicilio y conocer los horarios específicos, contribuyendo así a la planificación y organización de la vacunación.

Campaña de vacunación frente a la gripe y COVID-19 en Andalucía

La campaña de vacunación frente a la gripe y COVID-19 es una estrategia de salud pública fundamental que se desarrolla anualmente en Andalucía, como en el resto de comunidades autónomas españolas, coincidiendo con el inicio de la temporada otoño-invierno. Esta iniciativa tiene como objetivo principal reducir la incidencia de ambas enfermedades respiratorias y, especialmente, prevenir las complicaciones graves que pueden derivarse de ellas en personas vulnerables.

En la edición 2024-2025, la Junta de Andalucía ha reforzado su estrategia incorporando novedades significativas como el aumento de puntos de vacunación con horario de tarde y la habilitación de un día específico semanal para la vacunación sin cita. Estas medidas responden a la necesidad de adaptar los servicios sanitarios a las rutinas y necesidades de la ciudadanía, eliminando barreras de acceso y facilitando la conciliación.

¿Quiénes forman parte de los grupos prioritarios para la vacunación?

Los grupos considerados prioritarios o población diana para esta campaña incluyen a las personas mayores de 60 años, niños de 6 a 59 meses, embarazadas, personas con patologías crónicas que incrementan el riesgo de complicaciones, residentes en centros de mayores, y profesionales sanitarios y sociosanitarios. La novedad este año es la inclusión explícita de los convivientes domiciliarios de estos grupos de riesgo, ampliando así el efecto protector de la vacunación mediante una estrategia de "escudo" alrededor de las personas más vulnerables.

¿Cómo funciona el sistema de vacunación sin cita previa?

El sistema de vacunación sin cita previa implementado por la Junta de Andalucía permite a los ciudadanos acudir directamente a cualquiera de los 580 puntos habilitados durante todos los miércoles, sin necesidad de solicitar una cita previa a través de los canales habituales. Para ello, solo es necesario presentarse en el horario establecido con la tarjeta sanitaria o documento identificativo. Este sistema complementa al tradicional de cita previa, que sigue operativo el resto de días de la semana, ofreciendo así máxima flexibilidad a los usuarios.