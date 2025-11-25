La Junta de Andalucía alerta de un bulo que cancela citas médicas con correos falsos

La Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía ha emitido una advertencia oficial tras detectar una oleada de correos electrónicos fraudulentos que suplantan la identidad de centros de salud del Servicio Andaluz de Salud (SAS). El aviso se ha difundido también a través de sus redes sociales oficiales, donde se alerta a la ciudadanía de la circulación de estos mensajes engañosos.

Según explicó el departamento a través de su cuenta institucional en redes sociales, estos correos falsos informan de supuestas cancelaciones de citas médicas. En uno de los mensajes detectados, los ciberdelincuentes comunican: "Buenos días, le comunicamos que su cita telefónica en centro de salud La Plata con fecha 24/11/2025 queda cancelada por reducción de citas". La Consejería insiste en que se trata de un bulo creado para confundir a los usuarios y generar preocupación entre quienes tienen citas programadas.

"¡¡Ojo!! Son un phishing. Correos falsos", advirtió el organismo sanitario, subrayando que estos mensajes imitan el formato y el tono de los correos oficiales para hacer creer a los destinatarios que proceden de un centro de salud legítimo.

El Gobierno andaluz recuerda que el phishing es una técnica utilizada para engañar a los ciudadanos mediante la suplantación de instituciones reales, con el fin de obtener datos personales o provocar que el usuario pulse enlaces maliciosos. Ante esta situación, la Consejería recomienda extremar la precaución, revisar cuidadosamente el remitente de cualquier comunicación relacionada con citas médicas y, en caso de duda, ponerse en contacto directamente con su centro de salud o utilizar los canales oficiales del SAS.

Las autoridades sanitarias piden a la población no abrir enlaces sospechosos ni facilitar información personal a través de estos correos, y animan a compartir la advertencia para evitar que más personas puedan resultar afectadas por esta campaña fraudulenta.