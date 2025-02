Por Andalucía lleva a la Junta a los tribunales por el contrato con José Manuel Soto

El grupo parlamentario Por Andalucía ha presentado este martes una denuncia contra la Junta de Andalucía por el contrato menor que firmó con José Manuel Soto por el proyecto 'Caminos del Rocío' y sobre el que la Oficina Andaluza Antifraude ha detectado "vicios de nulidad". La denuncia relata "hechos que pudieran ser constitutivos de conducta criminal" y señala al presidente de la Junta, Juanma Moreno, al entonces consejero de la Presidencia, Elías Bendodo, y a la directora de Andalucía Global, Rosario Alarcón, por la firma de un contrato menor por valor de 14.762 euros para desarrollar el proyecto 'Caminos del Rocío'.

Según consta en la denuncia presentada por la portavoz de Por Andalucía, Inma Nieto, y el diputado José Manuel Jurado, en el expediente hay ausencia documental de la “idea de la empresa Caminos de Andalucía S.L.” y la “oferta” de dicha empresa; se incumplió el objeto del contrato, la empresa adjudicataria (la de Soto) no contaba con medios propios para cumplir con el encargo del contrato, no tenía solvencia técnica y, además, la Junta no contaba con una partida presupuestaria destinada a ello.

Así, en la denuncia, Por Andalucía detalla "nos encontramos un grotesco supuesto que arroja muy sólidos indicios de un caso de 'corrupción de amiguetes' en el que se ha desplegado todo tipo de irregularidades tendentes a satisfacer ocurrencias con dinero público. Así, un empresario músico visita a su 'amigo Juanma' (palabras suyas), va sin proyecto ni propuesta alguna y con una vehemente mirada y su inteligencia natural para explicar las cosas, le convence (palabras del Presidente de la Junta de Andalucía), y le dice que vaya a la consejerías pertinentes y se busque la vida, y una de ellas, la consejería de Presidencia, le llama, cambia el nombre de su empresa y le dicen que ponga 'en un papel' su idea, para lo que le van a adjudicar un contrato público".

Las pruebas

En la denuncia, Por Andalucía presenta un vídeo en el que el presidente de la Junta, Juanma Moreno hizo en un acto de presentación del proyecto "el pasado 2 de febrero de 2023, en el que refiriéndose al titular de la empresa “Caminos de Andalucía S.L.”, el cantante José Manuel Soto, afirmaba lo siguiente: “Cuando él vino a traerme esta idea no venía ni con maletas, ni con mochila, ni con grandes proyectos, ni con maquetas ni cosas de esas, venía como él viene con las ideas muy claras mirándome a los ojos muy vehemente en lo que cree y además con esa inteligencia natural que él tiene para explicar las cosas".

Junto a estas declaraciones presentan una entrevista a José Manuel Soto en el programa "Todo es mentira" de Cuatro en el que muestra un documento con el proyecto, documento que también se incorpora a la denuncia. Asimismo, Por Andalucía adjunta toda la documentación del contrato publicada por la Junta de Andalucía.

Declaraciones

El diputado José Manuel Jurado ha explicado que se presenta esta denuncia porque entienden desde su grupo que “la corrupción también se combate en los tribunales” y que la decisión de interponer la denuncia se toma “tras conocer la resolución de antifraude y de que el propio José Manuel Soto reconociera sin ningún tipo de tapujos, en directo, en la televisión, como funciona el entramado de corrupción política entre amigotes que se produce en la Junta de Andalucía”.

Jurado ha explicado que, tantos por las declaraciones en diferentes momentos, tanto del presidente de la Junta, como de las del propio beneficiario, el señor Soto, se desprende que “el simple hecho de ser amigo del presidente o de ser conocido del presidente, o de tener algún interés vinculado con el presidente Moreno, te pueda llevar a conseguir medio más de medio millón de euros sin ningún tipo de proyecto, sin ningún tipo de papel”, algo que produce “un auténtico pavor”.