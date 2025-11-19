Andalucía refuerza su estrategia global con la Ley de Acción Exterior

El Consejo de Gobierno ha aprobado la Estrategia de Acción Exterior y ante la Unión Europea de la Junta para el periodo 2025-2030 y que dotará por primera vez a Andalucía de "un marco integral, coordinado y estable para proyectar su presencia en el mundo". El Gobierno andaluz establece así una hoja de ruta común para todas las consejerías, fijando retos, prioridades y objetivos en materia internacional. El consejero de Andalucía Exterior, Arturo Bernal, ha manifestado que esta estrategia nace de la convicción clara de que Andalucía, por su población, economía, cultura y posición estratégica posee una dimensión exterior indiscutible que debe gestionarse con visión de largo plazo, coherencia y ambición.

Tras décadas de iniciativas dispersas, el Gobierno andaluz articula ahora "un modelo único que reforzará la influencia y proyección externa de Andalucía". Este documento es el resultado de seis años de trabajo que se formaliza ahora en esta estrategia. En ese periodo se ha intensificado la presencia internacional de Andalucía, se han fortalecido las relaciones institucionales y se ha impulsado la internacionalización económica y cultural, según Bernal. La creciente llegada semanal de embajadores, delegaciones oficiales y misiones empresariales confirma "la consolidación del modelo andaluz como referencia dentro y fuera de España".

La Estrategia de Acción Exterior se presenta como un documento "consensuado y transversal", elaborado por la Consejería de Turismo y Acción Exterior a través de la Secretaría General de Acción Exterior y Unión Europea, con la colaboración de todas las consejerías. Integra economía, cultura, educación, sanidad, turismo, innovación, industria o cooperación, y cuenta además con la agenda internacional del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, que "lidera esta política" de gobierno.

El documento servirá como base para la futura Ley de Acción Exterior de Andalucía que consolidará el primer marco legislativo integrado en esta materia, según Bernal, establece varias novedades, como la reactivación de la Comisión Interdepartamental de Acción Exterior para mejorar la coordinación entre consejerías; la creación de un Consejo Asesor de Acción Exterior que incorporará la visión de la sociedad civil, universidades, empresas, cultura y cooperación, y la introducción de la Marca Andalucía como concepto estratégico para mejorar la atracción de inversiones, talento y turismo.

El objetivo central del texto es potenciar la presencia, influencia y oportunidades de Andalucía en el ámbito internacional, que aspira a consolidarse como un actor relevante, reforzar la proyección global de su cultura, ampliar su papel en la toma de decisiones europeas, optimizar la captación de financiación comunitaria y consolidar su liderazgo en transición energética, sostenibilidad y lucha contra el cambio climático. De igual modo, la estrategia refuerza el valor del patrimonio andaluz, su sistema universitario, su tejido empresarial y el talento de sus ciudadanos dentro y fuera de la región. Incluye, además, un plan de actuación con medidas legislativas y presupuestarias que convertirán esta hoja de ruta en resultados tangibles para la ciudadanía andaluza.

En paralelo, el nuevo marco posiciona a Andalucía como "una región más influyente en Bruselas y en las instituciones europeas, más reconocida en el Mediterráneo y el Norte de África, más presente en Iberoamérica y más atractiva para la inversión internacional en el eje Atlántico, Asia-Pacífico y países árabes". Con esta estrategia, Andalucía reafirma su "ambición de ser una comunidad fuerte, abierta, moderna e influyente, y de ocupar el lugar que merece en el escenario global".