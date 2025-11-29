Andalucistas se presenta como un nuevo espacio político al servicio del pueblo andaluz

La formación Andalucistas se ha presentado este sabado en Alcalá de Guadaíra como nuevo espacio político que, según ha afirmado, irrumpe con voluntad declarada de convertirse en una herramienta estable y soberanista al servicio del pueblo andaluz.

Según ha indicado Andalucistas en un comunicado, el auditorio Riberas del Guadaíra de la localidad ha acogido la presentación de esta formación, que ha reunido a representantes institucionales, activistas y militantes de toda la comunidad, consolidando la idea de un movimiento nacido "para quedarse" en el tablero político andaluz.

El acto, conducido por la concejala andalucista de Coria del Río, Silvia García, ha destacado por su pluralidad territorial, con el mensaje de que "Andalucía necesita voz propia, proyecto propio y capacidad para decidir sobre su futuro".

El portavoz andalucista en Alcalá y coordinador nacional de Andalucía Por Sí, Christopher Rivas, ha cerrado el encuentro situando el nacimiento de Andalucistas como un punto de inflexión. "Hoy abrimos una nueva etapa para el andalucismo político: una etapa que no mira hacia atrás, sino hacia adelante, y que se define por lo que Andalucía puede llegar a ser", ha afirmado.

Ha defendido la necesidad de un proyecto político andaluz con continuidad y ha explicado que "Este espacio político no nace de una moda ni de una urgencia electoral; nace de una convicción profunda: Andalucía necesita una voz propia, fuerte y permanente".

El dirigente ha insistido en que el andalucismo del siglo XXI debe ser amplio y mayoritario y ha afirmado que "el futuro del andalucismo no está en hablarle a rincones pequeños del tablero político, sino en hablarle a la mayoría del pueblo andaluz".

Durante el acto, distintas voces del movimiento han reivindicado los pilares del nuevo proyecto: soberanía política y económica, defensa de lo público, feminismo, ecologismo y lucha contra el extractivismo, participación ciudadana y un municipalismo fuerte.

"El rumbo está claro: la soberanía política, económica y cultural de Andalucía. No queremos ser una colonia dentro del Estado, queremos liderar nuestro futuro", ha resumido Rivas.

El cierre del coordinador nacional de Andalucía Por Sí ha apelado directamente al sentimiento colectivo y al momento histórico ya que "cuando Andalucía se une, no hay quien la pare. Hoy empieza todo. Es la hora del andalucismo que avanza y que mira al futuro con esperanza".