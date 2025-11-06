Antonio Sanz sobre el cese del delegado de Salud en Sevilla en plena crisis por los cribados: "Nueva etapa con nuevos equipos"

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha explicado este jueves que el cese del delegado territorial de Sanidad en Sevilla y ex gerente del Hospital Virgen del Rocío, Manuel Molina, responde a "una nueva etapa con nuevos equipos" dentro de la reorganización impulsada por su departamento.

"Esto entra dentro de la normalidad, porque no vengo a buscar más que soluciones", ha afirmado Sanz durante una atención a los medios en el Hospital Regional Universitario de Málaga, donde ha subrayado que su objetivo es "potenciar los equipos" del sistema sanitario andaluz.

El Consejo de Gobierno aprobó este miércoles el relevo de Molina, nombrado delegado en febrero de 2025. Su salida se produce tras situarse al Virgen del Rocío como epicentro de la crisis de los fallos en los cribados de cáncer de mama, que afectaron a 2.317 mujeres que no fueron informadas de que sus pruebas eran "no concluyentes". Según los datos ofrecidos por la Junta, el 90% de estos casos se concentraban en el hospital sevillano.

El cese de Molina, a petición del propio consejero, se suma a la dimisión de la anterior consejera de Salud y Consumo, Rocío Hernández, así como a la salida del jefe del servicio de Radiología y de la coordinadora de la Unidad de Mama del Virgen del Rocío. En su lugar, el Gobierno andaluz ha designado a Silvia Pozo Sánchez, exconcejal del Ayuntamiento de Sevilla.

La decisión se enmarca en la aprobación del decreto por el que se establece la nueva estructura orgánica de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias, una reordenación que, según el Ejecutivo andaluz, busca "la máxima eficiencia posible en el uso de los recursos públicos" y "adaptarse al contexto político, económico y social actual".

Reorganización de competencias

La nueva Consejería asume las competencias que antes correspondían a la Consejería de la Presidencia, excepto las relativas al diálogo social, simplificación administrativa y estrategia digital, y también las de la extinta Consejería de Salud y Consumo.

Entre las principales novedades, se crean dos viceconsejerías, una de Presidencia y otra de Sanidad y Consumo, además de una reorganización de las secretarías generales y direcciones generales. Se refuerzan áreas como Salud Digital, Atención Sociosanitaria, Humanización, Calidad y Salud Mental, con el propósito de modernizar la gestión y mejorar la atención al ciudadano.

Sanz ha defendido que esta nueva estructura permitirá "un abordaje más eficaz de los intereses generales" y reforzará la coordinación entre los distintos ámbitos de Presidencia y Sanidad en Andalucía.