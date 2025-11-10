Antonio Sanz elije a un político para la viceconsejería de Sanidad, el granadino Nicolás Navarro Díaz

Un perfil político, médico y con experiencia en la gestión pública. Así es el nuevo viceconsejero de Sanidad que este lunes ha nombrado el Consejo de Gobierno a propuesta de Antonio Sanz que sigue haciendo cambios en la cúpula del SAS. El motrileño Nicolás Navarro Díaz, hasta ahora vicepresidente de la Diputación de Granada, será el encargado de pilotar los cambios estructurales que el Gobierno andaluz quiere dar al SAS en respuesta a la crisis de los cribados del cáncer de mama. Antonio Sanz cesa a María Luisa del Moral, la viceconsejera que llegó en diciembre de 2023 de la mano de Catalina García, exactamente el mismo día que se nombró a la actual gerente del SAS, Valle García.

Del Moral, también médico, tenía una larga trayectoria investigadora, y había dejado su escaño en el Congreso de los Diputados para ocupar la viceconsejería de la Junta. Pero tenía poca experiencia en la gestión política. Todo lo contrario que Nicolás Navarro Díaz quien era hasta ahora vicepresidente primero, portavoz y diputado delegado de Presidencia y Proyectos Estratégicos de la Diputación de Granada, además de ser primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Motril, cargos todos que ahora abandonará al ser nombrado alto cargo de la Junta.

Nacido en 1980, es licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Granada; médico especialista en Medicina Familiar y Comunitaria; máster en Urgencias, Emergencias y Catástrofes por la Universidad CEU Cardenal Herrera; y experto universitario en Dirección Médica y Gestión de Unidades Clínicas por la misma universidad. Como doctor, es médico especialista de área de Urgencias en Hospital Universitario de Poniente en El Ejido, actualmente en excedencia; y jefe de Urgencias y médico de Urgencias en Hospital Universitario HLA Inmaculada de Granada. Con anterioridad ejerció como médico en el Centro de Alto Rendimiento de Sierra Nevada.

Está en excedencia del Sistema Público de Salud, donde ha ejercido desde sus inicios; según han informado a este diario, con el objetivo de no perder su vinculación con la actividad sanitaria, ha compatibilizado sus cargos públicos como concejal y diputado provincial con la gestión en la sanidad privada, en el grupo HLA.

En su trayectoria política, ha sido concejal del Ayuntamiento de Motril (Granada) desde 2007, siendo hasta la actualidad primer teniente de alcalde de Economía y Hacienda, Desarrollo del Litoral, Proyectos Estratégicos y Nuevas Tecnologías; y diputado provincial por la comarca de la Costa en la Diputación de Granada. Además, fue profesor universitario de Salud Pública en el Centro de Lenguas Modernas de la Universidad de Granada.