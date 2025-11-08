Antonio Sanz impulsa un plan para mejorar las pruebas de diagnóstico por imagen en Andalucía

El consejero de Sanidad, Antonio Sanz, anuncia un plan para mejorar las pruebas de diagnóstico por imagen en Andalucía

La Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias ha anunciado este sábado, con motivo del Día Mundial de la Radiología, el impulso de un nuevo Marco Estratégico del Diagnóstico por Imagen en Andalucía. Este plan marcará las líneas de trabajo de los próximos años para avanzar hacia una atención diagnóstica "más rápida, segura, equitativa y de excelencia, apoyada en innovación tecnológica y profesionales altamente cualificados".

El consejero de Sanidad, Antonio Sanz, ha subrayado en un comunicado que la radiología es "uno de los pilares del sistema sanitario, porque ninguna decisión clínica importante se toma sin una prueba de imagen rigurosa, precisa y segura".

El nuevo marco estratégico incorpora medidas para reducir los tiempos de respuesta, mejorar la precisión clínica, optimizar los recursos y reforzar la radiología digital, la telemedicina y la utilización de la inteligencia artificial en el análisis de imágenes. También contempla líneas de trabajo orientadas a la formación, la investigación y el bienestar de los profesionales.

Sanz ha resaltado que "nuestro compromiso es que todos los pacientes tengan acceso a pruebas diagnósticas de alta calidad, con tecnología avanzada y profesionales altamente cualificados, estén donde estén y sin desigualdades territoriales".

Asimismo, ha puesto en valor el papel de los servicios de radiodiagnóstico y radiofísica, a los que ha definido como "los auténticos guardianes de la seguridad del paciente, porque no solo hacen posible el diagnóstico, sino que garantizan que cada prueba se realice con la mínima dosis necesaria y con el máximo control técnico".

En este ámbito, el Centro Avanzado de Diagnóstico por Imagen (CADI) se mantiene como una herramienta clave para la homogeneización de protocolos, la optimización de dosis y la creación de conocimiento compartido en toda la comunidad autónoma. Según Sanz, "la estandarización y la evaluación continua son esenciales para que cualquier ciudadano de Andalucía reciba la misma calidad diagnóstica, independientemente del hospital al que acuda".

Por último, el consejero ha agradecido el esfuerzo de los radiólogos, radiofísicos, técnicos especialistas y personal de enfermería que sostienen el día a día del diagnóstico por imagen en la comunidad, y ha destacado que el Gobierno andaluz seguirá reforzando la inversión en equipamiento y tecnología avanzada para seguir mejorando la calidad y la seguridad de las pruebas radiológicas.