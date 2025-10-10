La Asociación contra el Cáncer pide a Moreno una comisión de seguimiento de la crisis de los cribados

La Asociación Española contra el Cáncer ha pedido al presidente de la Junta "una comisión de seguimiento de la crisis formada por la propia Junta de Andalucía, la Asociación Española Contra el Cáncer, epidemiólogos y el resto de asociaciones de mujeres afectadas por los retrasos en el programa de cribado", según han trasladado Magdalena Cantero, representante autonómica de la asociación y Jesús Maza, presidente en Sevilla tras mantener un encuentro en San Telmo con Juanma Moreno y Antonio Sanz, consejero de Salud en funciones.

Asimismo, han pedido "conocer en detalle las causas que ha provocado que miles de mujeres no hayan recibido la comunicación posterior a su mamografía" en el marco del programa andaluz de detección precoz del cáncer de mama, además de reclamar la "puesta en marcha de una auditoría de todos los programas de cribado de la Junta de Andalucía realizada por una entidad independiente como es la IARC (Agencia Internacional de Investigación en Cáncer de Naciones Unidas)".

Desde esta asociación reclaman dotar de recursos necesarios el programa de detección precoz del cáncer a través del funcionamiento adecuado de los programas de cribado, y "un sistema transparente de datos que incluya el registro andaluz de tumores". Eso además de Asimismo, para "ayudar a las mujeres andaluzas afectadas por esta situación de desinformación", la asociación ha puesto a disposición de la Junta de Andalucía sus servicios de atención, así como su teléfono de atención gratuita continuada, 900 100 036. Igualmente, la asociación ha pedido al presidente que "también se reúna con otras asociaciones de pacientes que han dado visibilidad a la problemática".

Críticas de Amama

En este sentido, la asociación Amama ha censurado que Juanma Moreno no las haya recibido, "no quiere reunirse con nosotras porque hemos destapado todo (los fallos en el programa de cribados) y le hemos cantado las cuarenta", ha declarado a Efe la presidenta de Amama, Ángela Claverol, quien no cree que el presidente andaluz se atreviera a mentirle a estas mujeres como, en su opinión, hizo la entonces consejera de Salud, Rocío Hernández, en un encuentro con su asociación el pasado 2 de octubre.

"Nos parece horrible y un mal gesto que primero sea haya reunido con la Asociación Española contra el Cáncer, que no ha tomado parte en nada en este asunto, excepto un simple mensaje de apoyo que nos envió. Juanma Moreno está buscando aliados porque entre las asociaciones de enfermas no le queda ninguno", ha criticado Claverol. "Para nosotras lo importante es que se pongan en marcha soluciones, no hacernos una foto", ha recalcado la presidenta de Amama, cuya asociación sigue documentando casos de afectadas de toda Andalucía para concretar próximas acciones judiciales.