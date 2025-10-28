El aumento de plazas turísticas multiplica por diez al de los hogares en las capitales andaluzas

La falta de vivienda es una creciente preocupación para los andaluces. El problema de la escasez de vivienda lo expresa la gente en la calle y lo reflejan los sondeos oficiales de opinión. Encontrar un techo a un precio razonable a una distancia igualmente razonable del lugar de trabajo empieza a ser un obstáculo mayúsculo, titánico si se trata de la población con menos de 40 años, la misma que, según señalan los mismos sondeos, se ha empezado a apear del sistema. El dato en Andalucía es inequívoco: el aumento de las casas en las capitales ha sido desde 2014 a 2024 del 4,4%, una cifra ínfima si se compara, por ejemplo, con el crecimiento de las plazas turísticas en el mismo periodo, que ha sido del 44%.

Sin que exista una apuesta decidida por la promoción pública de la vivienda, la estadística evidencia cuál ha sido la apuesta de la promoción privada durante los últimos diez años. Las magras soluciones a la falta de vivienda provocan la disolución de las capitales andaluzas, cuyos barrios han comprobado cómo el alza del alojamiento turístico nuevo ha multiplicado por diez el incremento residencial. Los datos se extraen de los Indicadores urbanos de 2025, que fue actualizado el jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE), unas cifras de las que quedan excluidas Huelva y Jaén por no aparecer sus estadísticas turísticas hasta 2020.

El recuento del INE glosa el número de plazas disponibles de establecimientos turísticos –cifra que no incluye la oferta ilegal– y el número de viviendas convencionales según el catastro. Del análisis detallado por cada capital destacan varios resultados. De un lado, la disparidad entre el aumento de viviendas y el incremento de plazas turísticas en lugares como Málaga y Cádiz, cuya oferta casi se ha doblado en una década: si la capital costasoleña ha incrementado un 94% el alojamiento turístico y la capital gaditana lo ha hecho en un 90%, la adición de hogares ha sido, respectivamente, del 4,9% y del 4,6% en ese mismo periodo.

Más datos: desde 2014 a 2024 se han llegado a crear más plazas turísticas que hogares en las capitales sevillana y gaditana. Atendiendo a las cifras del INE, Sevilla ha sumado en una década 10.592 plazas turísticas por 9.438 hogares; Cádiz, por su parte, ha visto aumentar 2.393 plazas para turistas por 2.276 viviendas para los residentes.

A estos desequilibrios responde la efervescencia en la llegada de turistas, unas sumas imparables desde hace lustros pero que recorre una progresión geométrica desde la pandemia. Del mismo informe del INE es dable subrayar el aumento del número de pernoctaciones anuales experimentado por las capitales andaluzas desde 2014. La variación anual acumulada en este periodo ha sido del 61%.

Por encima del promedio andaluz están Málaga, Cádiz y Sevilla, cuyas pernoctaciones han aumentado, respectivamente, el 108%, el 94% y el 81% en una década. Con una diferencia, la sevillana fue la capital que contabilizó el mayor número de pernoctaciones el pasado año: 8.117.604. Por detrás se situaron Málaga (4.651.812) y Granada (3.829.162), que hace diez años ocupaba el segundo lugar en este indicador.