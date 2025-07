Las autoescuelas de Andalucía denuncian la falta de exámenes para sacarse el carné

La disponibilidad de vehículos, un calendario de exámenes en la universidad que deja poco espacio libre en verano y, especialmente, una escasa capacidad de oferta para realizar las pruebas prácticas, son algunas de las razones que arrojan un aumento en la edad media de los jóvenes que se apuntan para sacarse el carné de conducir. Así lo cree el presidente de la Unión Federal de Autoescuelas Andaluzas (UFAA), Rafael Cruz, que añade otro factor negativo, como es el costo de mantener un vehículo o adquirirlo, debido al incremento de los precios de los automóviles de primera y segunda mano. No obstante, ha puntualizado que alcanzar la ansiada L hoy día "vale menos que hace 30 años", en una aproximación que incluye tanto las clases de conducción como las pruebas exigidas. "Paradójicamente, era mucho más que caro que hoy día".

Cruz argumenta, por un lado, que los últimos exámenes que realizan los alumnos universitarios ya no son en mayo, sino bien entrado el verano, una reconfiguración que deja "mucho menos tiempo" en estos meses para obtener el carné. La proliferación de patinetes eléctricos también influye en el retraso en la matriculación, ya que con ellos "la gente se apaña, sobre todo aquellos que no pueden acceder a un coche" y alude también a la progresiva implantación del carril bici.

El presidente de UFAA ha incidido en la escasa capacidad de oferta de pruebas de conducción que presenta, según señala, la Dirección General de Tráfico (DGT), derivado de "un sistema de calidad" en vigor desde "hace unos años". Aunque no hay menos examinadores, dice, este formato "reduce en una cuarta parte el trabajo" de estos profesionales, "de 16 a 12 pruebas", lo que engorda la lista de espera para realizar el examen. Esta situación denunciada por Cruz, si la plantilla no se incrementa lo suficiente, repercute en la dilación para obtener el carné e, incluso, en el "boca a boca" que desincentiva a potenciales alumnos a matricularse en la autoescuela; al menos, a edades tempranas, ya que sostiene que la demanda en el sector no ha disminuido en los últimos años.

Todo ello, ha llevado a que los jóvenes que comienzan a recibir clases de conducir tienen edades "un poco más elevadas", mientras que antes era "mucho más frecuente" alumnos con 18 o 19 años, ha detallado el presidente de la Unión Federal de Autoescuelas Andaluzas. Esta opción también ha caído en su escala de prioridades: "antes terminaban selectividad y al día siguiente estabas en la autoescuela, y ahora mucha gente piensa en irse de viaje".

Listas de espera

Para reducir la edad de acceso a la autoescuela, Cruz ha recordado que sería positivo que los alumnos tuviesen la posibilidad de aprobar el teórico y el práctico "en un verano". Y es que, según lamenta, en "casi todas las provincias" hay una lista media de espera de tres meses desde que se aprueba la primera prueba hasta poder superar la segunda.

Una saturación por la mencionada escasez de oferta que genera "muchísimas pérdidas" en la facturación de las autoescuelas, ha lamentado Cruz, que ha recordado una reciente manifestación en Algeciras pidiendo más exámenes. Esta situación, finalmente, genera que el volumen de trabajo se reduzca, un problema que incide especialmente en verano y también en los municipios más pequeños.

Las autoescuelas andaluzas aseguran, así, que sería necesario un incremento de "una cuarta parte" de la plantilla de examinadores para hacer frente a la demanda. En etapa estival, reclaman también que si los examinadores "cogen vacaciones, que esas plazas se cubran como pasa en la Sanidad". Otra medida para facilitar el acceso al carnet sería la dotación de ayudas. Cruz ha precisado sobre ello que en Andalucía "apenas" hay más allá de algunas "para desempleados", pero no para "jóvenes en general", mientras que ha señalado que otras CCAA como Galicia y Cantabria sí las aplican, y añade también como positivo la extensión de subvenciones para adquirir un vehículo.

La DGT negocia

Precisamente, la DGT ha dado a conocer esta semana que está en negociaciones con el Ministerio de Función Pública para ampliar la plantilla de examinadores y "adecuarla a la demanda actual". Para el director de Tráfico, Pere Navarro, las razones de esta carencia se ajustan a que la plantilla se aprobó para "40 millones de habitantes" y en la actualidad en España hay "50 millones"; que "cada mes" hay "8.000 solicitudes para sacarse el permiso de conducir por encima del mismo mes del año pasado"; y que "faltan conductores profesionales, en toda Europa".

Navarro ha manifestado que "todas las directivas europeas han complicado los exámenes". "Antes hacíamos 16 pruebas por examinador al día, y ahora estamos haciendo 12 pruebas por examinador al día", ha recordado. También ha indicado que los aprobados no alcanzan el 50% en primera convocatoria, el 30% aprueban en la segunda, y "el resto es a la tercera, cuarta o quinta convocatoria".