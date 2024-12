Ayuso, sobre la ovación a Chaves y Griñán: "Es una vergüenza que el Congreso del PSOE aplauda a condenados e indultados por ellos mismos"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, califica de "vergüenza" el Congreso del PSOE en Sevilla donde entran "entre aplausos" personas que han sido condenadas y están en la calle "de rositas, indultados por ellos mismos".

"Lo que estamos viendo es una vergüenza. Y lo último es ver en Sevilla, en una comunidad autónoma que han arruinado durante décadas, siempre han dejado Andalucía, Castilla-La Mancha y Extremadura los socialistas, especialmente en Andalucía, a la cola del paro, en abandono escolar, en el fracaso. Y cuando ha habido sentencias firmes en los juzgados que han condenado a todos ellos, están en la calle de rositas, indultados por ellos mismos y, encima, entran entre aplausos", ha indicado la carrera solidaria Madrid corre por Valencia

Ayuso también ha asegurado que lo que está ocurriendo en España es "gravísimo". "Lo que hemos conocido en estos días es que ha habido una operación de Estado contra un adversario político, que es algo impropio de un país miembro de la Unión Europea. No se concibe que haya habido tal corrupción de Estado, de manera que todos los poderes se han organizado desde el Presidente, pasando por el Fiscal General del Estado, la abogada del Estado, fiscales y funcionarios que nos querían mandar gotitas de cianuro".

A eso hay que añadirle, ha continuado la titular del Ejecutivo autonómico, que casi todos los ministerios "han estado también pasándose papeles, la Agencia Tributaria y también una serie de medios de comunicación que, saltándose todas las normas, han llegado a filtrar datos personales que ni siquiera estaban dentro de una inspección fiscal". "Y esto es intolerable. En cualquier país de la Unión Europea este Gobierno entero estaría en la mismísima calle", ha apostillado.

"Ya no sé qué va a ser lo siguiente, que nos espíen los teléfonos, que nos sigan por la calle o que se empiecen a inflar censos. Todo vale con tal de no perder el poder y eso que dicen de que no gobierna la derecha. Eso sí, si tú gobiernas con la derecha vasca, catalana, con la extrema derecha europea, te vale", ha proseguido.

Díaz Ayuso ha concluido que el Gobierno ha decidido situarse "por encima de la ley". "Eso se llama democracia popular, el dos contra uno, aunque para ello no haya Estado de Derecho. Y también ha quedado claro, y lo quiero decir nuevamente, aquí ha habido una organización de un Estado contra un adversario, una causa política contra el adversario para destruirlo. Y eso es intolerable en una democracia", ha insistido.

PP-A: "Lo volverían a hacer"

Por su parte, el secretario general del PP-A, Antonio Repullo, ha asegurado este domingo sentirse "avergonzado" de ver al PSOE andaluz "tirado al robo, la corrupción, la malversación y el engaño" tras el "aplauso" a condenados por el caso ERE como los expresidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán en la apertura del Congreso Federal que los socialistas celebran en Sevilla y ha advertido de que el mensaje que trasladan es que no sólo "no se arrepienten absolutamente de nada", sino que "lo volverían hacer".

"Tres días lleva el PSOE aplaudiendo la corrupción y solamente lanzan un mensaje, que no se arrepienten absolutamente de nada de lo que hicieron en Andalucía en los últimos 40 años y de los 680 millones defraudados a todos los andaluces con los ERE", ha criticado el 'número dos' del PP-A, que ha alertado de que los socialistas trasladan también "otro mensaje aún más claro y más perverso, que lo volverían a hacer".

A su juicio, "esa es la realidad de un PSOE que se ha tirado al robo, a la corrupción, a la malversación y al engaño y, como andaluz, me avergüenzo de que haya andaluces que estén en esa situación y que vean la política desde ese punto de vista" y de que "esas sean las bases que ha sentado el PSOE en su Congreso Federal, precisamente en nuestra tierra, en Andalucía y en Sevilla".

Frente a ello, Repullo ha destacado que Andalucía cuenta ahora "gracias al apoyo de los andaluces" a un Gobierno con un presidente como Juanma Moreno que "defiende a los andaluces para que Andalucía no sea menos que nadie". "Y vamos a seguir trabajando en defensa de lo que realmente importa, de los intereses y de los problemas y de las soluciones que necesita nuestra tierra", ha concluido.

Fúnez: "¡Qué vergüenza que en Sevilla aplaudan a los corruptos!"

Asimismo, ña vicesecretaria de Organización del PP, Carmen Fúnez, ha criticado este domingo la ovación del PSOE a los ex presidentes de la Junta de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán, "responsables del mayor caso de corrupción de la democracia española", el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos.

"¡Qué vergüenza que en Sevilla aplaudan a los corruptos!", ha exclamado Fúnez. En la segunda jornada de la XXVII Intermunicipal que el PP celebra en Sevilla, Fúnez ha señalado que este cónclave municipal de su partido supone "un verdadero contraste con lo que se está viviendo en Sevilla en el Congreso del partido sanchista, donde en lugar de rendir homenaje al buen hacer rinden homenaje a la peor práctica posible de la política que no es otra cosa de la corrupción".

Tras asegurar que es una "vergüenza" ese aplauso a Chaves y Griñán, Fúnez ha indicado que le no le "extrañaría" que en el próximo Congreso del PSOE también les rindan homenaje a los que se han incorporado a la dirección del partido "porque muchos de ellos ya cumplen con los requisitos que tienen en el PSOE para rendir homenajes", dado que "están imputados o están a las puertas de serlo".