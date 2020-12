Los contagios por coronavirus en Andalucía vuelven a superar el millar en un día

Andalucía ha registrado 1.036 nuevos casos de coronavirus en las últimas veinticuatro horas frente a los 478 de este martes y los 718 del lunes, mientras que los fallecidos han sido 25 y este martes fueron 49, lo que eleva los decesos por la pandemia a 4.685.

El consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre, ha informado a los periodistas de que los ingresos hospitalarios han bajado el último día en 73 y se sitúan en 1.290 y ha destacado que Andalucía tiene una incidencia de 140 casos por cada 100.000 habitantes, la segunda comunidad con menor cifra tras Canarias.

El número de fallecidos el último días es "muy preocupante", ha señalado el consejero, quien ha subrayado que "no podemos relajarnos" a pesar de que "tenemos un cifra de contención" y ha apuntado que "no estamos peor que hace una semana" y no se ha producido un repunte de casos tras el pasado puente festivo.

Con los nuevos casos de contagios, desde el comienzo de la pandemia se han registrado 246.782 personas infectadas por coronavirus en Andalucía.

Bajan los hospitalizados tras dos días de subida

Los pacientes ingresados en los hospitales andaluces por Covid-19 han bajado este miércoles 16 de diciembre, tras dos días de subidas, hasta un total de 1.290, 73 menos que la víspera y 244 menos que el miércoles pasado, de los que 271 se encuentran en una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), 13 menos que el martes y 66 menos que hace siete días.

Así lo ha dado a conocer la portavoz del Consejo Asesor de Alertas de Salud Pública de Alto Impacto, el conocido como comité de expertos de la Junta, Inmaculada Salcedo, en rueda de prensa.

En concreto, la cifra de hospitalizados baja en esta jornada en 73, tras subir en 14 el martes y 20 el lunes, descender en 89 del domingo, 88 el sábado y 48 el viernes, crecer en 20 el jueves y disminuir en 12 el miércoles pasado.

Los 1.290 hospitalizados contabilizados este miércoles son 244 menos que los 1.534 registrados hace siete días, 1.418 menos que los 2.708 contabilizados el 30 de marzo en el pico máximo de la primera ola y 2.188 menos que los 3.478 del pico de hospitalizados de la segunda ola el 10 de noviembre.

El número de ingresos en UCI desciende por décimo novena jornada consecutiva con 13 menos, tras reducirse en seis el martes, once el lunes, 13 el domingo, 14 el sábado, 13 el viernes, seis el jueves y tres el miércoles pasado.

Los 271 pacientes en UCI contabilizados esta jornada son 66 menos que los 337 hospitalizados en estas unidades hace una semana, 167 menos que los 438 contabilizados el 30 de marzo en el pico máximo de la primera ola y 257 menos que los 528 del pico en UCI de la segunda ola el 18 de noviembre.

Andalucía suma un total de 246.765 casos positivos de coronavirus detectados por pruebas diagnósticas, con 1.036 casos detectados en las últimas 24 horas. Los pacientes ingresados alcanzan los 1.290, y los más graves son 271 que permanecen en las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI).

Según la Junta de Andalucía, los fallecidos por coronavirus en Andalucía notificados desde la última comunicación son 25 personas en las últimas 24 horas, sumando 4.685 víctimas mortales al global desde el inicio de la pandemia.

En total se han confirmado 11.396 casos positivos de coronavirus en los últimos 14 días, con 253.195 casos acumulados de coronavirus en total. Con estos datos, la tasa de contagio en Andalucía es de 135,7 casos por cada 100.000 habitantes.

Por otra parte, el número de curados del coronavirus en Andalucía suma un total de 189.057, según los datos de la Consejería de Salud.

Los casos activos de coronavirus en Andalucía son 59.453, todas las provincias tienen más personas curadas de Covid-19 que casos activos. Este dato se obtiene al restar los casos detectados por PCR en los últimos 14 días al número total de fallecidos, más las personas que han recibido el alta.

Estas personas, que actualmente están aisladas en Andalucía siguiendo cuarentena (59.453) están repartidas por provincias de la siguiente manera: Almería 4.521, Cádiz 9.300, Córdoba 5.219, Granada 10.367, Huelva 4.222, Jaén 5.776, Málaga 7.294 y Sevilla con 12.754 personas.

Con la comunicación de 1.036 diagnósticos nuevos por PCR, la tasa de crecimiento del contagio del coronavirus en Andalucía es del 0,42%.

Mapa de los casos de coronavirus en Andalucía

La incidencia acumulada en Andalucía (casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días solo de test PCR) es de 135,4. La tasa es la segunda más baja de todas las comunidades en España, solo por detrás de la de Canarias (117,8).

Hospitalizados en Andalucía con coronavirus

Actualmente, 1.290 pacientes confirmados con COVID-19 permanecen ingresados en los hospitales andaluces, de los que 271 se encuentran en Unidades de Cuidados Intensivos (UCI).

Por provincias a día de hoy, las hospitalizaciones quedan distribuidas de la siguiente manera: en Almería (101 hospitalizaciones, de las que 31 en UCI), Cádiz (234 hospitalizaciones, de las que 41 en UCI), Córdoba (116 hospitalizaciones, de las que 23 en UCI), Granada (228 hospitalizaciones, de las que 60 en UCI), Huelva (83 hospitalizaciones, de las que 13 en UCI), Jaén (164 hospitalizaciones, de las que 29 en UCI), Málaga (192 hospitalizaciones, de las que 30 en UCI) y Sevilla (172 hospitalizaciones, de las que 44 en UCI).

Tasa de contagio por municipios de Andalucía

Los datos de la Junta de Andalucía para el seguimiento de la pandemia del Covid-19 en Andalucía nos permiten dibujar el siguiente mapa interactivo en el que se puede desplazar, agrandar y pulsar sobre cualquier término municipal para conocer su tasa de contagio actual.

Este parámetro de control de la propagación del virus, señala el número de nuevos casos por cada 100.000 habitantes. Los datos se actualizan cada 24 horas (a excepción de los fines de semana).

Curva de contagios en Andalucía

La curva de contagios señala el porcentaje de nuevos casos detectados al día. En el gráfico se puede observar la evolución de la curva de contagios en Andalucía.

Número de reproducción básico

Tener un R0 por debajo de 1 es uno de los requisitos necesarios para asegurar que la pandemia está controlada en un territorio.

El número de reproducción básico instantáneo (R0) es el promedio de casos secundarios de una enfermedad causados por un caso primario, es decir, a cuántas personas puede llegar a contagiar una persona que porta el virus. Cuando el número baja de 1 quiere decir que la pandemia está controlada.

Otro de los indicadores epidemiológicos que mide Sanidad es la tasa de crecimiento de la pandemia en cada comunidad. En su última referencia, Andalucía marca un 0,74. En el conjunto de España es de 0,87.

La tasa de crecimiento de la epidemia indica el crecimiento porcentual medio de la pandemia del coronavirus en las dos últimas semanas.

Datos y gráficas del coronavirus en Andalucía por provincias

Casos activos vs personas curadas

Incidencia acumulada por distritos sanitarios de Andalucía

Muertos con coronavirus en Andalucía

Evolución del número de casos en Andalucía

Balance del coronavirus en España

Las cifras consolidadas en España de casos de COVID-19 confirmados por pruebas diagósticas y fallecidos en España a 10 de diciembre quedan de la siguiente manera:

Cifras totales: 1.720.056 casos positivos de coronavirus diagnosticados por pruebas diagnósticas, la cifra de muertos asciende hasta los 47.344.

Las cifras por comunidades autónomas de casos de Covid-19 confirmados por pruebas diagósticas y fallecidos en España a 10 de diciembre según los datos compartidos por el Ministerio de Sanidad: