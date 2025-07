Barómetro del Centra: El PP de Juanma Moreno obtendría el 41,7% de los votos en Andalucía y el PSOE de María Jesús Montero menos de la mitad, un 19,8%

El cambio climático es una realidad para el 85,4% de los andaluces, frente a una minoría del 13,4% que no cree en su existencia. El grado de importancia que se le concede a este fenómeno supera los 7 puntos de media, en una escala de 0 a 10.

Son datos del nuevo Barómetro Andaluz que publica la Fundación CENTRA, resultado de una encuesta realizada a 3.600 personas residentes en Andalucía entre el 13 de junio y el 1 de julio, en la que se consulta sobre cuestiones relativas al medioambiente y a la economía sostenible, entre otros asuntos de actualidad e interés social.

Para el 94,7% de los encuestados el medioambiente es muy o bastante importante para su calidad de vida. En materia de políticas públicas, el 75,3% cree que debería existir un equilibrio entre la protección del medioambiente y el desarrollo, mientras que un 16,6% opina que debería prevalecer el medioambiente, en cualquier caso. Cuando ve un huerto solar o una planta eólica, el 39,6% los identifica con más protección del medioambiente y energía verde, frente a un 30,6% que los asocia con daños al paisaje y a la agricultura.

Tras el apagón que sufrió España el pasado 28 de abril, un 53,1% de los encuestados considera que para tener energía de forma estable se debería apostar por una mezcla de energía nuclear, renovables y combustibles fósiles; un 31,1% apostaría solo por las energías renovables y un 14,5%, por un mayor peso de la energía nuclear.

Tras las últimas lluvias en Andalucía, el 60,5% de los andaluces cree que, aunque hay agua suficiente, debemos seguir siendo prudentes en el consumo.

Valoración de la situación sociopolítica y estimación de voto

La insatisfacción con la política, la desconfianza y la corrupción afloran como el principal problema de España (36%), seguido del acceso y precio de la vivienda (13,3%) y del paro (7,9%) que, en el caso de Andalucía, se considera el problema principal (19,3%) por delante de la preocupación por la sanidad (16,1%).

Para el 78,1% de los andaluces la actual situación política española es negativa para el futuro de España y para el futuro de Andalucía (71,4%). Al 24,2% le gustaría que el presidente del Gobierno fuera ahora Alberto Núñez Feijóo; seguido de Yolanda Díaz (17,5%); del actual, Pedro Sánchez (17,3%); y de Santiago Abascal (14,4%).

María Jesús Montero, en Sevilla, / Juan Carlos Muñoz

En el caso de Andalucía, el 49,4% prefiere a Juanma Moreno como actual presidente de la Junta; seguido de María Jesús Montero (21,5%); Antonio Maíllo (9,2%); Inmaculada Nieto (6,7%); José Ignacio García (5%); y Manuel Gavira (4,7%).

De celebrarse ahora nuevas elecciones al Parlamento de Andalucía, el PP sería la fuerza política más votada con el 41,7% de los apoyos, obteniendo entre 55 y 57 diputados en la Cámara autonómica.

El PSOE, segunda fuerza política, obtendría el 19,8% de los votos y entre 24 y 26 escaños; mientras que Vox se situaría como tercera fuerza, con el 14,7% de los sufragios, equivalentes a entre 16 y 18 escaños.

El cuarto lugar lo ocuparía Por Andalucía/Sumar que, con el 10% de los votos, lograría entre ocho y nueve representantes en el Parlamento Andaluz. Adelante Andalucía, en quinto lugar, alcanzaría el 6,2% de los apoyos, que le podrían suponer entre dos y tres escaños.

Estilos de vida

El nuevo Barómetro Andaluz incluye otros bloques específicos en los que se consulta sobre la planificación de las vacaciones o la soledad no deseada.

En relación con las vacaciones, el 37,1% de los andaluces ya las tiene decididas y organizadas, frente al 20,8% que aún no, pero piensa hacerlo pronto; un 22,8% que ha decidido no hacer planes para este verano; y un 19,1% que no tiene previsto tomarlas. El 46,2% contará con el mismo presupuesto, mientras que el 29,4% dispondrá de menos.

Entre las opciones más compartidas, el 18,4% alquila un piso en la playa; el 14,4%, viaja al extranjero para conocer otras ciudades; el 13,5% las pasa en un piso en la playa de su propiedad; y el 11,2% opta por el turismo cultural y gastronómico.

En cuanto a soledad no deseada, la práctica totalidad de la población consultada afirma tener a alguien a quien recurrir, bien para resolver una gestión, el 92,6%, o para compartir problemas y preocupaciones personales, el 87%. Ocho de cada diez entrevistados cuentan con suficientes personas en su entorno que se preocupan por ellos (80,9%), con las que dicen sentirse cercanos (84,5%) o muy a gusto (80,5%) y en las que pueden confiar plenamente (76%). Un 37,4% dice sentirse solo rara vez; el 26%, a veces; y con frecuencia, el 9,6%.

Visado del Colegio Oficial de Ciencias Políticas y Sociología de Andalucía

De periodicidad trimestral, el Barómetro Andaluz es auditado por el Colegio Oficial de Ciencias Políticas y Sociología de Andalucía que acredita el cumplimiento de los máximos estándares de calidad de su dirección científica y la integridad y validez de sus resultados.