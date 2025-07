Bernal alerta del “enorme estropicio” que provoca al turismo en Andalucía el caos en los transportes

El consejero de Turismo, Arturo Bernal, ha alertado este jueves de los efectos negativos que el caos en los transportes ha provocado en el turismo en los tres primeros días de julio. “Estamos al inicio de la campaña de verano, con unos días clave para la movilidad de millones de personas, y me preocupa el enorme estropicio que el Gobierno central ha provocado en el turismo con el colapso en el aeropuerto de Barajas y la línea de Alta Velocidad que comunica Madrid con varias provincias de Andalucía”.

Durante una intervención de la comisión parlamentaria, Bernal ha reprochado al Gobierno central “la falta de inversión y de mantenimiento en las comunicaciones hacia Andalucía y dentro de la propia comunidad. El Gobierno de Sánchez y Montero están normalizando el despropósito. Están cercenando el derecho de miles de españoles y andaluces a disfrutar de sus vacaciones”.

El consejero ha subrayado que estas deficiencias en los transportes ponen en peligro que Andalucía se mantenga como uno de los destinos mejor valorados de Europa. “Detrás de esta industria hay empresas, profesionales, trabajadores que se juegan mucho y le dedican muchas horas para que ahora estos problemas en las comunicaciones ataquen directamente a su modo de vida. El ministro Puente debe ser un aliado para el medio millón de trabajadores que este verano van a trabajar en esta industria y no ponerle zancadillas”, ha manifestado el consejero, según señala la nota remitida por la Consejería de Turismo.

Según el último informe de los indicadores de satisfacción correspondiente a 2024, el 94% de los turistas afirman que sus expectativas se han cumplido o superado durante su estancia. Es decir, nueve de cada diez visitantes se van plenamente satisfechos. “Este caos hay que abordarlo de manera urgente y no esconderse. No se puede dejar a miles de ciudadanos tirados en medio de la nada en plena ola de calor durante más de 12 horas. Los que han provocado este desastre tienen que dar explicaciones y tomar medidas para que no vuelva a suceder. Están atacando a la marca Andalucía y a la marca España”, ha añadido Bernal.