El bono social término beneficia al 3% de la población andaluza

La Consejería de Inclusión Social ha destinado hasta la fecha 40,97 millones de euros al pago del Bono Social Térmico de más de 277.440 personas en Andalucía. Esta cifra, en comparación con los 8,7 millones de habitantes en la comunidad andaluza, supone que la ayuda autonómica le llega al 3% de la población.

El Bono Social Térmico es un programa de ayudas económicas directas y complementarias al Bono Social Eléctrico, ofrecida por el Gobierno central, que está dirigida a las personas con menos recursos económicos para compensar los gastos que ocasionan el uso de la calefacción, el agua caliente o la cocina, ha informado este sábado la consejería en un comunicado que ha recogido Efe. La gestión del programa la lleva a cabo la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía, órgano adscrito a la Consejería, que en una primera instancia remitió una carta para informar a las personas beneficiarias sobre la ayuda económica que les corresponde, los pasos a seguir para el cobro y los plazos para su realización.

La cuantía percibida depende del grado de vulnerabilidad de la persona beneficiaria, un grado de escasez que está definido en el Bono Social Eléctrico, cuyos beneficios se integran en una disminución de la factura de la luz, y de la zona climática en la que esté la vivienda habitual del beneficiario. Para facilitar el pago de la ayuda se habilitaron la vía telefónica y telemática a través de la página web de la agencia, donde figura la información desde la que se puede acceder directamente al sistema de gestión.

A la gestión del Bono Social Térmico han contribuido diferentes entidades públicas, que han colaborado para la difusión y tramitación de la ayuda, garantizando que llegue a la población con derecho. La Junta destaca la labor de la red de Servicios Sociales Comunitarios de las entidades locales de Andalucía, el conjunto de centros Vuela-Guadalinfo y los recursos que coordina la Dirección General de Consumo, entre los que destacan los servicios provinciales de consumo y las Oficinas Municipales de Información al Consumidor.

En el presente ejercicio 2025 se ha gestionado el Bono Social Térmico del año 2024, que corresponde a aquellas personas que fueron beneficiarias del bono social de electricidad a 31 de diciembre del 2023.