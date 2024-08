Borrell se reafirma en que el pacto fiscal con Cataluña "es un concierto": "No hay que tener miedo a las palabras"

El alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad (ARVP), Josep Borrell, se ha reafirmado en que el acuerdo en materia fiscal suscrito entre PSOE y ERC para Cataluña es "un concierto", por lo que ha señalado que "no hay que tener miedo a las palabras" ni "refugiarse" en el término de financiación singular".

"El concepto singular no se sabe muy bien lo que quiere decir", y lo acordado "obedece a una lógica de concierto, sin ninguna duda es lo que los manuales de Hacienda Pública dicen", ha sostenido Borrell después de que la vicepresidenta primera y Ministra de Hacienda, María Jesús Montero, respondiera a sus críticas hacia ese pacto negando que consistiera en un concierto y señalando que lo que sí se contempla es una financiación singular para Cataluña.

Algo a lo que Borrell -que dijo que el acuerdo suponía "asumir el relato independentista" por parte del Gobierno- ha respondido que no quiere "alimentar debates públicos", pero tampoco "quedar como mentiroso".

"La competencia de recaudar todos los impuestos, no solo recaudarlos, sino quedárselos para alimentar su Hacienda y de estos ingresos dar una parte al Estado a través de un acuerdo, en términos técnicos se llama concierto", ha insistido.

Y ha aclarado que no se trata de un concierto como el vasco "por muchas razones diferentes", pero "es evidente que de entrada Cataluña, la comunidad autónoma, va a tener en su caja unos 30.000 millones de euros más".

Eso no quiere decir que tendrá "financiación adicional", ha aclarado, porque de ahí se descontará la parte que entregue la comunidad al Estado en concepto de pago por los servicios que presta a los catalanes y en concepto de solidaridad territorial.

Para determinar esa cifra "habrá que entrar en los detalles, pero la consecuencia inmediata es que Cataluña tendrá en caja mucho más dinero del que tiene ahora. Y luego habrá que ver, o habrá que ver cuando se pacte el sistema, qué parte se queda en Cataluña y qué parte vaya al Estado. Y eso yo no lo puedo definir en este momento, porque no está todavía acordado", ha explicado el alto representante.

En todo caso, ha insistido en que "las palabras tienen un significado" y el de concierto es "lo que se ha acordado hacer con Cataluña". "No se me puede calificar de mentiroso por eso", ha dicho tras aclarar que lo que manifestó es que este cambio de sistema "tiene una especial importancia, que es un cambio estructural importante".

"Me reafirmo en ello y no pasa nada, sistemas de concierto los hay en España, no conozco ningún otro sistema llamado federal en el mundo que tenga sistemas así, pero en España si los tenemos".

Reproches de Montero

Borrell ha hecho estas declaraciones en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) de Santander -donde hoy termina el curso sobre Europa que ha dirigido a lo largo de toda la semana-, después de que Montero achacara sus críticas hacia el pacto con ERC a la "peculiar relación" del exministro socialista con Cataluña".

La vicepresidenta primera aseguró que lo suscrito "no es ningún concierto" como el que tiene País Vasco, respecto a lo que Borrell ha subrayado que "nunca ha dicho" que sea como éste, entre otras cosas porque ahí son las diputaciones forales las que recaudan los impuestos y dan al Gobierno vasco una parte de la recaudación para que a su vez éste entregue otra parte al Gobierno central.

También la presidenta del PSOE y de la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico del Congreso de los Diputados, Cristina Narbona, se pronunció ayer sobre el asunto mostrando "respeto" tanto hacia la postura de Montero como a la de su "marido" Borrell.

"Las opiniones de mi marido, igual que las opiniones de cualquier otro líder socialista, como presidenta del partido, me merecen el máximo respeto", dijo. De hecho, no aclaró si se utilizará el término "concierto económico" en las negociaciones del modelo de financiación y argumentó que "todavía es prematuro entrar en detalles que puedan tener un significado u otro".