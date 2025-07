Carolina España: "Para aprobar el cupo catalán hay que reformar la Constitución"

Pregunta.-¿Me puede decir cuánto cuesta la financiación singular de Cataluña?

Respuesta.-Ya saben lo que pensamos desde el Gobierno de Andalucía, que es un privilegio para el independentismo y es un agravio, un maltrato para Andalucía. Porque el cupo independentista implica menos médicos, menos profesores, menos gastos en la dependencia, menos viviendas, menos infraestructuras, porque al final estamos haciendo un esfuerzo con una mano atada a la espalda, con una financiación que perjudica a Andalucía. Así lo ha dicho hasta el Consejero de Hacienda de Castilla-La Mancha del PSOE, que perjudica seriamente a Andalucía. Así lo ha dicho el propio socialista Borrell, que dice que Andalucía tiene una financiación inferior a la financiación de Cataluña. ¿Dónde están los socialistas andaluces? Los socialistas andaluces tienen que decidir si están con la señora Montero o con Andalucía.

P.-Esos son sus valoraciones políticas, ¿y las económicas?

R.-No se han hecho los cálculos porque no se pueden hacer. Si se le da el cien por cien de la recaudación a Cataluña, cuando el resto de comunidades de régimen común sólo recibimos el cincuenta por ciento de lo que se recauda en nuestra tierra, ¿cuánto va a poner como cuota de solidaridad?, ¿cuánto va a aportar a los servicios centrales?. Eso no se sabe. Por lo tanto, todo lo que podemos hacer son previsiones alejadas de la realidad.

P.-Con todas las voces en contra que hay en el PSOE según sus palabras, ¿cree que esto se va a aprobar de verdad?

R.-Tienen que conseguir los votos en el Congreso de los Diputados pero nosotros creemos que es claramente inconstitucional. Por eso, con toda seguridad, plantearemos recurso ante el Tribunal Constitucional. Hay que tener en cuenta que no sólo habría que modificar la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (Lofca), sino que es necesario reformar la Constitución. Porque es romper por completo el sistema de financiación, es romper el modelo de Estado tal y como lo conocemos, es romper el principio de igualdad y el de solidaridad. Yo no sé si el Gobierno al final va a tener los apoyos pero estamos viendo un Gobierno absolutamente débil, que no es capaz de sacar adelante ni los Presupuestos Generales del Estado, ni siquiera de presentarlos al Congreso. Estamos viendo cómo las últimas votaciones las están perdiendo todas porque está apoyado en una mayoría que permanentemente le están haciendo chantaje única y exclusivamente porque se están aprovechando de su debilidad para exprimirlo al máximo.

P.-¿Cómo vamos a salir de esta situación?

R.-La solución a este conflicto es que haya una reforma del sistema de financiación que no esté sometida a chantajes ni a cesiones. La supervivencia de Pedro Sánchez en la Moncloa nos está saliendo muy caro a los españoles. Estoy convencida que habrá un sistema de financiación justo para Andalucía cuando Sánchez y Montero salgan de La Moncloa.

P.-¿Qué me dice del acuerdo sobre la Seguridad Social y al País Vasco?

R.-Esa es una cesión más.Nosotros no estamos de acuerdo en el desmantelamiento de la caja única de la Seguridad Social, como tampoco estamos de acuerdo en el desmantelamiento de la Agencia Tributaria. El cupo vasco está en la Constitución pero no dice nada de las pensiones. Y volvemos a lo mismo, las pagamos todos los españoles y la gestiona el Gobierno autonómico. Romper la caja única de la Seguridad Social es hablar de palabras mayores.

P.-Haga una confesión ¿Ha tenido una conversación tranquila con la ministra de Hacienda sobre Andalucía?

R.-Hemos tenido reuniones y conversaciones en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, donde he expuesto nuestra situación e incluso le he recordado que ella decía prácticamente lo mismo que yo solicito ahora para nuestra tierra y ella ha tenido que oírlo.

P.-Vamos, que no ha tenido esa conversación.

R.-Sí fue una conversación tranquila, pero en el ámbito del Consejo de Política Fiscal y Financiera. Y en ese órgano la señora Montero, y ahí están en las actas, dijo que ella no contemplaba la financiación singular. Y ahora tiene la osadía de decir que es que esa financiación singular no va a perjudicar a Andalucía ni al resto de comunidades cuando eso lo sabemos ampliamente todos; hasta los socialistas lo saben de más.