Carolina España: "Seguimos las recomendaciones de los interventores en los contratos del SAS"

El Gobierno andaluz insiste en defender la legalidad de los contratos menores del SAS a pesar de los informes de la Intervención que alertan de "irregularidades e incumplimientos" por valor de 1.223 millones de euros en el año 2021 en las ocho provincias. La consejera de Hacienda y portavoz del Gobierno, Carolina España, ha explicado este martes que la Junta "atiende a las recomendaciones" de la Intervención sobre los contratos menores y que la prueba de ello es que no hay llegado ningún informe hasta el Consejo de Gobierno, en lo que sería el último paso administrativo y de control por parte de este órgano que es independiente del Ejecutivo.

Carolina España argumenta que en 2021 "estábamos en pleno covid" y que se subastaban hasta las mascarillas, de forma que para todas las administraciones era "un momento difícil" y el objetivo era "salvar vidas y proteger a los ciudadanos".

Asimismo, ha pedido "coherencia" al PSOE, que este martes ha informado de que reclamarán la comparecencia de la Intervención en el Parlamento, ya que desde en cinco años de gobiernos socialistas hubo 33 informes -frente a los 18 actuales- desfavorables de la propia intervención "y no pidieron" su comparecencia. En este sentido, ha criticado la falta de "credibilidad y de coherencia", porque el PSOE se negó a que comparecieran los interventores si bien ha explicado que dependerá del Parlamento si estos altos funcionarios acuden o no a dar explicaciones.

Informe jurídico

La titular andaluza de Hacienda ha remarcado que los contratos analizados cuentan con "un informe jurídico", un "informe de Intervención, se publican en el Portal de Transparencia" de la Junta, desde donde, asimismo, "se atiende a las recomendaciones de la Intervención". Asimismo, la consejera ha llamado la atención acerca de que "antes había informes del interventor" de la etapa de gobierno socialista en los que se "hablaba de agujeros de 100 millones de euros que no se atendían", y ha defendido que lo de ahora "no tiene nada que ver", porque por parte del Gobierno del PP-A "cumplimos y atendemos todas las recomendaciones, como no podía ser de otra manera", ha defendido.