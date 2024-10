Chaves: "Veremos en los próximos congresos si hay mucha o poca gente que pide la renovación"

El ex presidente de la Junta y ex líder del PSOE-A Manuel Chaves ha señalado que siente al PSOE "con mucha fuerza" ante los próximos congresos y ha destacado que, ante aquellas voces que piden cambios al frente del partido en Andalucía, "veremos en los próximos congresos si hay mucha o poca gente que pide renovación".

Preguntado en Jaén por las voces que se levantan pidiendo una renovación al frente del PSOE andaluz, Chaves ha subrayado que "los congresos están para hacer planteamientos, el partido es un partido plural, diverso, pero en principio Juan Espadas es secretario general y, lógicamente, él también quiere ser el candidato a las elecciones", ha subrayado el ex dirigente socialista.

Chaves se ha autodenominado como un político "de la vieja guardia", perteneciente a "una generación que se siente orgullosa de la labor que hicimos durante la Transición democrática y de la labor en el PSOE".

No obstante, el ex presidente andaluz ha pedido que se tenga en cuenta la nueva realidad social y política: "Ya han pasado 40 años, los tiempos han cambiado, la realidad ha cambiado, hay una nueva generación en el partido que posiblemente tiene sus ideas de cómo hay que hacer la política y las cosas que hay que hacer, y eso merece mucho respeto".

Y ha precisado: "Yo no digo que esta generación sea ni mejor ni peor que la mía, lo que digo es que es distinta, la mía cumplió un papel y la actual está haciendo lo que ellos consideran que tienen que hacer para mejorar España".

Chaves ha participado en Jaén en la presentación del libro sobre la historia del PSOE jiennense, del que es autor el catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Jaén Salvador Cruz Artacho.

En su segunda aparición pública tras la sentencia del Tribunal Constitucional anulando las condenas del Supremo y de la Audiencia de Sevilla sobre los ERE, Chaves ha señalado: "Militante del partido soy y estoy dispuesto a acudir allí donde me llaman, sigo siendo socialista y me preocupa la marcha del partido".

Al ser preguntado si se siente identificado con el ex presidente del Gobierno Felipe González, con quien fue ministro de Trabajo y Seguridad Social, Chaves, ha indicado: "Yo me siento cercano, ya he dicho que me siento orgulloso de la labor del PSOE en la Transición y con la gestión de Felipe González, pero también me siento identificado con las políticas que está haciendo el partido y el Gobierno en la actualidad".