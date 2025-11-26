La Comisión de Cribado de Cáncer de Mama anuncia que todas las mujeres tendrán realizada este viernes su prueba

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha presidido hoy la tercera reunión de la Comisión de Seguimiento del Plan de Acción del Cribado de Cáncer de Mama en la que se ha informado que al finalizar esta semana, es decir, el 28 de noviembre, las 2.317 mujeres con mamografía de cribado que presentaban hallazgos radiológicos BI-RADS 3, es decir, no concluyentes, probablemente benignos, que habían sido derivadas a la Unidad de Mama de su hospital de referencia y que no habían sido informadas, habrán completado las pruebas indicadas, a excepción de dos casos en el Hospital Universitario Virgen del Rocío que han solicitado hacerse la prueba en diciembre.

La Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias ha enviado una nota a los medios en el que informa que ha cumplido con el compromiso anunciado por Sanz de finalizar las pruebas diagnósticas antes del 30 de noviembre. Entre el 6 y el 10 de octubre, todas las mujeres fueron llamadas, informadas y citadas para realizar las pruebas necesarias, según la indicación del radiólogo.

Durante la reunión del comité también se ha informado de que en la actualidad todas las mujeres con mamografía de cribado derivadas al hospital están siendo informadas conforme a la instrucción emitida por el SAS el 8 de octubre. A cada una ellas, informa la Consejería de Sanidad, se le facilita información completa y la ruta asistencial correspondiente y se les cita para la realización de la prueba solicitada en el tiempo clínico recomendado.

En la citada comisión se ha informado sobre el trabajo que está realizando el grupo específico que revisa el circuito completo del Programa de Cribado de Cáncer de Mama, con especial atención al sistema de información. Los integrantes de la comisión han recibido información detallada sobre el análisis realizado a todo el circuito del programa para identificar mejoras operativas y de información a la usuaria.

También se han consensuado propuestas para simplificar y unificar la información que reciben las mujeres, tanto en las cartas como en SMS y en Clic Salud, informa Sanidad, evitando tecnicismos y garantizando coherencia entre canales.

Entre otras cuestiones se recoge también la necesidad de mejorar la trazabilidad en los casos que requieren derivación al hospital, para asegurar un seguimiento adecuado y detectar retrasos y se plantean mejoras en la organización del sistema de información para evitar duplicidades de historiales, facilitar la consulta de antecedentes mamográficos y mejorar la comunicación entre unidades, distritos y hospitales.

Durante la reunión se ha informado también sobre el avance en la homogeneización de la presentación de resultados: mensajes más claros, dos itinerarios diferenciados entre resultado normal y de continuación de los estudios y la eliminación de los elementos técnicos innecesarios en la comunicación a la usuaria. También se ha priorizado trabajar en la definición de alarmas y controles automáticos del sistema para categorías que requieren atención más rápida.

La comisión está compuesta por representantes tanto de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias como del Servicio Andaluz de Salud y de sociedades científicas, profesionales sanitarios y asociaciones de pacientes de las distintas provincias andaluzas.