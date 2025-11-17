La Conferencia Episcopal informa al Papa sobre el caso del obispo de Cádiz: "Pudiera aceptar su renuncia próximamente"

El presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Luis Argüello, atiende a la prensa tras la reunión que la cúpula de la CEE mantuvo este lunes con el papa León XIV.

El presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Luis Argüello, ha informado tras reunirse con el Papa este lunes que León XIV está informado de la acusación de agresión sexual contra el obispo de Cádiz y Ceuta, Rafael Zornoza, y que probablemente aceptará su renuncia.

"Es una competencia de la Santa Sede y a nosotros sí que se nos ha podido decir, no por el Santo Padre, sino en otro ámbito, que quizás pudiera ser aceptada próximamente, pero no se nos ha dicho ni fecha, ni el modo de la aceptación de la renuncia", ha dicho Argüello en declaraciones a los medios.

La cúpula de la CEE ha llegado este lunes al Vaticano antes de la 128º Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española (CEE) y en medio de la polémica sobre la investigación al obispo de Cádiz y Ceuta, Rafael Zornoza, por un presunto delito de abusos sexuales contra un menor cuando era sacerdote en Getafe (Madrid).

El presidente de la CEE ha asegurado que el papa León XIV está informado del caso pero que no les ha comentado nada más durante la reunión que han mantenido y que ha durado cerca de una hora. "Es la firma del Santo Padre la que acepta una renuncia y la que nombra o un sustituto o sucesor, o bien una administración. Entonces, lógicamente, el Santo Padre tiene que estar informado", ha añadido sobre la renuncia que presentó el obispo Zornoza hace quince meses al haber cumplido los 75 años, edad de jubilación de los prelados.

También ha recordado que la Iglesia española ha puesto en marcha hace ya más de un año un "sistema de reparación" para víctimas cuyos abusos estén prescritos o que incluso los acusados hayan fallecido. Ante la lentitud de los procesos también en el Vaticano, ha argumentado que "los procesos en general, casi siempre son lentos porque son garantistas".

Por otro lado, Argüello se ha mostrado esperanzado de que el papa León XIV pueda visitar España "quizás relativamente pronto". "Hemos invitado al papa León XIV a visitar España. Y podemos decir que, lógicamente, no podemos confirmar una visita porque es la Santa Sede la que anuncia sus viajes, pero salimos esperanzados de que esta visita pueda realizarse a España, quizás relativamente pronto", ha dicho.

Los obispos españoles también se han reunido con el secretario de Estado vaticano, Pietro Parolin, quien hace unas semanas recibió al ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, para abordar temas como los abusos o el destino del Valle de los Caídos.

En la reunión con Parolin se ha abordado el diálogo con el Gobierno "a la hora de poder garantizar más aún la confianza de las víctimas" y también se ha comentado especialmente, por parte del arzobispo de Madrid, el resultado del concurso de ideas sobre el Valle de los Caídos "para que el cardenal tuviera una información directa" del concurso.