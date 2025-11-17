Crecen los casos de cáncer de pulmón en Andalucía entre las personas no fumadoras

Los casos de cáncer de pulmón en personas que nunca han fumado han aumentado hasta contabilizar uno de cada cinco diagnósticos, según los datos aportados este lunes por la Sociedad Andaluza de Oncología Médica (SAOM).

Esta tendencia ha sido observada tanto en la práctica clínica como en los registros autonómicos y nacionales, según la citada entidad, que subraya en un comunicado que esta circunstancia "obliga a ampliar el enfoque de la prevención y el diagnóstico precoz de este tumor más allá de su tradicional vinculación con el tabaquismo".

El cáncer de pulmón sigue siendo la primera causa de muerte por cáncer en Andalucía y en España, responsable de aproximadamente el 20% de los fallecimientos oncológicos y con cerca de 3.000 nuevos diagnósticos anuales en la comunidad andaluza, según estimaciones de la Red Española de Registros de Cáncer (Redecan).

Aunque el tabaco continúa siendo el principal factor de riesgo, los oncólogos advierten de que hasta uno de cada cinco diagnósticos ya se produce en personas no fumadoras, con un perfil que, además, difiere del clásico: mayor incidencia en mujeres, pacientes más jóvenes y tumores con características moleculares específicas.

"El cáncer de pulmón en personas no fumadoras no es una excepción ni una rareza clínica. Es una realidad creciente que exige políticas de salud pública adaptadas, mayor investigación y una mirada distinta sobre las causas y vías de prevención de la enfermedad", ha subrayado el presidente de la SAOM, Jesús Corral en un comunicado.

A pesar de los avances terapéuticos, más del 60% de los diagnósticos en Andalucía se producen en fases avanzadas, cuando las opciones curativas son limitadas. La SAOM ha insistido en que "el gran reto sigue siendo la detección temprana".

La citada organización ha pedido que se implanten programas de detección temprana de manera homogénea en toda Andalucía, coordinados desde los servicios de oncología médica y con la participación de Atención Primaria, neumología y radiología.