Critican la "inoperatividad" del Infoca después del "cambio de los vehículos" en Andalucía

Los sindicatos andaluces de UGT, CCOO, UITA y CSIF han criticado "la falta de previsión y de organización de la Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía (Amaya), que pone en riesgo la respuesta del Infoca ante cualquier emergencia que pueda surgir en Andalucía en los próximos meses". Según detallan en una nota de prensa conjunta recogida por Europa Press, la Junta ha "empezado a cambiar los antiguos vehículos" que estaban en un "estado lamentable" después de una licitación realizada a finales de 2023 y cuya cuantía asciende a casi 25 millones de euros. Es contrato implicaba "la entrega de furgonetas para gran parte del dispositivo".

Los sindicatos han asegurado que las primeras furgonetas "han empezado a llegar a algunos puntos" de la comunidad andaluza y "no dan crédito". Los sindicatos están convencidos de que estos vehículos no son los adecuados para el mayor dispositivo de emergencias de todo el territorio nacional", ya que son vehículos que "no están adaptados para terrenos forestales", lo que han considerado "algo básico para el desempeño de su trabajo".

Según los sindicatos, las nuevas furgonetas "no cuentan con mecanismos adecuados para el transporte de maquinaria ni combustible", situación que "genera una gran preocupación" a las organizaciones sindicales, ya que "además de un incumplimiento en la normativa de Prevención de Riesgos Laborales, puede conllevar la imposibilidad de realizar los trabajos preventivos; y que no se pueda dar respuesta ante un incendio forestal o cualquier otro tipo de emergencia que pueda ocurrir" -al poderse hacer uso de estos vehículos solamente para el desplazamiento del personal-.

Los representantes de los trabajadores han indicado que "serán escrupulosos en el estricto cumplimiento del contrato en cuanto a las características" de las furgonetas, ya que "los nuevos vehículos traen unos rotativos que, además de parecer ridículos, no cumplen las características que se establecen en el contrato", según han podido. Amaya ha puesto recientemente en marcha algunas licitaciones para "dar solución al problema", pero los procedimientos administrativos son "dilatados en el tiempo", por lo que los sindicatos han incidido en "la falta de previsión y organización que se ha tenido".