El Defensor del Pueblo andaluz investigará de oficio los fallos en el cribado del cáncer de mama en Andalucía

El Defensor del Pueblo andaluz en funciones, Jesús Maetzu, ha informado de que abrirá una investigación de oficio para estudiar los caso de pacientes que han sufrido retrasos en las pruebas complementarias que se les solicitaron al contar con mamografías dudosas de posibles tumores. Así lo ha informado en sus redes sociales, en las que ha adelantado que "se está estudiando los testimonios y toda la información disponible de mujeres que sufren retrasos en el programa de cribado de cáncer de mama en Andalucía", para tras ello, iniciar una investigación de oficio.

En contexto, este pasado jueves, la Junta de Andalucía comenzó a llamar a 2.000 mujeres que se han hecho mamografías dentro del programa de detección precoz del cáncer de mama tras constatar que ha habido "errores de comunicación" en estos casos.La Consejería de Salud y Consumo, por su parte, se comprometía con la asociación Amama, que ha desvelado los casos y con la que se reunió este jueves, a "depurar responsabilidades" y dar más información en el plazo de un mes. Los puntos críticos que están confirmados por el momento por la Consejería de Salud son el Hospital Virgen del Rocío en Sevilla y "varios centros de salud". En cuanto al circuito preferente para las pacientes afectadas por los retrasos, Amama ha señalado que "tendría que estar ya operativo".