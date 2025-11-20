Denuncian sobresueldos irregulares en el Servicio Andaluz de Salud

Un grupo de profesionales de la administración sanitaria pública ha denunciado ante la Oficina Andaluza Antifraude presuntas irregularidades en la gestión de los fondos públicos por medio de sobresueldos en el Servicio Andaluz de Salud (SAS), concretamente en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla.

Según la denuncia presentada a finales del pasado octubre a la que ha tenido acceso Efe este jueves, los hechos afectan a la Unidad de Gestión Clínica de Medicina Maternofetal, Genética y Reproducción del despacho de supervisión de enfermería del Hospital de la Mujer.

De acuerdo a la denuncia, determinados profesionales del ámbito de enfermería del referido hospital fueron designados informalmente como coordinadores en el despacho de supervisión de enfermería sin que tales puestos existan en la estructura orgánica oficial del SAS ni cuenten nombramiento ni retribución específica.

Estas personas, elegidas como personal de confianza, dejaron de desempeñar funciones asistenciales directas y se dedicaron exclusivamente a labores de apoyo administrativo y de gestión interna, de modo que disfrutaban de una jornada laboral de lunes a viernes en turno de mañana en exclusiva, sin la obligación de ejercer el servicio durante las noches, los festivos o hacer turnos rotatorios.

Según los denunciantes, dichos trabajadores seguirían percibiendo de manera indebida complementos salariales asociados a nocturnidad, festivos y turnicidad como supuesta gratificación por las funciones desempeñadas.

Todo ello, añaden, teniendo en cuenta que no efectuaban los turnos a cuya actividad se vincula dicha remuneración, lo que podría suponer a su juicio una remuneración ilegal y un perjuicio económico al erario público.

En una ampliación de la denuncia inicial se expone además que múltiples profesionales del hospital Virgen del Rocío, sin ostentar cargo oficial alguno, percibían dichos sobresueldos presuntamente irregulares derivados de actividades no realizadas y que habrían sido designados a ocupar cargos en funciones o no oficiales por directivos o cargos intermedios por afinidad personal y sin procedimiento formal.

Los denunciantes trasladan a la Oficina Antifraude que solo en ese hospital sevillano se podría haber producido un perjuicio económico por cobros indebidos de entre ocho y diez millones de euros en los últimos cinco años y que la cifra puede alcanzar unos 100 millones en el conjunto de SAS, a la espera de que las actuaciones pertinentes puedan verificar tales datos.

A raíz de esta denuncia formalizada en Antifraude, fuentes de la Consejería de Sanidad han confirmado que el SAS ha recibido una comunicación a través del Sistema Interno de Información. Tras su recepción, han trasladado estas fuentes, se está llevando a cabo un análisis de la información recibida y el SAS colaborará con el máximo rigor y transparencia, como ante cualquier solicitud por parte de los órganos de control.