Detenidos en Málaga y Granada como integrantes de una red de venta ilegal de medicamentos

La Guardia Civil ha detenido a 22 personas en una operación contra una organización criminal dedicada a la venta ilegal de medicamentos por internet. Los arrestos se han producido en diversas provincias españolas, incluyendo Granada y Málaga, tras descubrirse que los implicados distribuían psicotrópicos utilizando recetas médicas falsas elaboradas mediante la suplantación de identidad de un profesional sanitario.

La denominada Operación Grecofar se inició cuando los agentes detectaron una gran cantidad de psicotrópicos en una empresa de paquetería ubicada en Benavente (Zamora). La investigación permitió identificar numerosas recetas privadas aparentemente firmadas por el mismo colegiado, que resultaron ser falsificaciones. Según fuentes de la Guardia Civil, un hacker habría usurpado la identidad del sanitario para elaborar y comercializar estas prescripciones fraudulentas.

El medicamento objeto de tráfico ilícito está comúnmente asociado al consumo de drogas y suele transportarse hacia el norte de África, donde se mezcla con hachís para elaborar 'karcubi', popularmente conocida como "la droga de los pobres". Los investigadores primero arrestaron a la persona encargada de falsificar las recetas y posteriormente localizaron a su principal colaborador, quien las comercializaba a través de aplicaciones de mensajería instantánea.

Red de distribución y detenciones en toda España

De forma paralela, los investigadores descubrieron a un residente de Majadahonda (Madrid) que acumulaba medicamentos de manera ilícita para venderlos a través de redes sociales. La operación ha culminado con detenciones en trece provincias: Alicante, A Coruña, Ávila, Barcelona, Burgos, Baleares, Granada, Madrid, Málaga, Salamanca, Santander, Valencia y Vizcaya.

Los agentes también han identificado a los titulares de las cuentas bancarias que recibían el dinero procedente de estas ventas ilegales, conocidos como 'mulas económicas', así como a numerosos compradores finales de los medicamentos distribuidos por el vecino de Majadahonda.

Incautación de material y cargos contra los detenidos

La investigación concluyó con un registro domiciliario en Majadahonda donde se incautaron medicamentos, sustancias estupefacientes, recetas falsificadas y sellos médicos fraudulentos, junto con diverso material informático. A los detenidos se les imputan delitos contra la salud pública, pertenencia a organización criminal y falsedad documental, habiendo sido puestos a disposición del Tribunal de Instancia de Majadahonda, sección 6.

En el desarrollo de esta operación, la Policía Judicial de la Guardia Civil ha contado con la colaboración del Consejo General de Colegios de Farmacéuticos y el Área de Inspección Farmacéutica de la Comunidad de Madrid, fundamentales para el éxito de la investigación.