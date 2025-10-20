Los diputados andaluces cobrarán un 10% más de sueldo en 2026

Los diputados andaluces tendrán una importante subida de sueldo para 2026. Tan importante como casi un 10% más de salario (un 9,79% exactamente), según consta en el Boletín Oficial del Parlamento de Andalucía que ha publicado el Presupuesto de la Cámara andaluza para el próximo 2026 una vez que ha pasado por la Mesa del Parlamento. En términos absolutos, los sueldos de sus señorías ascienden a 6.797.130 euros brutos para el próximo ejercicio. Hay que tener en cuenta que hay 109 diputados en la Cámara andaluza y que todos no cobran lo mismo. Quienes perciben un mayor salario son los que se sientan en la Mesa del Parlamento, que tiene representantes de todos los grupos políticos. Les siguen los portavoces de los grupos parlamentarios, los portavoces adjuntos y también los presidentes de las diferentes comisiones en las que se divide el Parlamento andaluz.

Según consta en la documentación oficial del Parlamento, el sueldo base de los diputados asciende a 3.460,08 euros mensuales a los que hay que sumar los complementos por razón del cargo y que son incompatibles entre sí. De esta manera, la Presidencia de la Cámara le suma otros 1.761,22 euros, mientras que las Vicepresidencias de la Mesa y portavoces de los grupos parlamentarios suman 1.413,99 euros mensuales. Las Secretarías y vocal de la Mesa, además de los portavoces adjuntos de los grupos, perciben otros 1.063,21 euros mensuales más. En el caso de las comisiones, las Presidencias y los portavoces de los grupos parlamentarios en las comisiones suman otros 562,58 euros, cantidad que para las Vicepresidencias de las comisiones es de 382,02, y para las Secretarías de las comisiones de 201,46 euros.

La subida de sueldo de los diputados está por encima de la de los funcionarios de la Cámara. Según la información oficial del BOJA, el personal fijo del Parlamento cobrará un 2,66% más de lo que está percibiendo este año. La partida pasa de 10,9 millones hasta 11, 2 millones para 2026.

Hay una partida que baja para el próximo año 2026, la denominada "indemnización por razón del servicio", que incluye los pagos por locomoción y las dietas y que se reduce en un 3,12% con respecto a este año, pasa de contar con con 2,6 millones a 2,5 para el año que viene.

Más de 62 millones

El Presupuesto del Parlamento contará con 62,1 millones de euros incluyendo las dos instituciones que dependen directamente del mismo, como son la Oficina del Defensor del Pueblo y la Oficina Andaluza Antifraude. En total, el crecimiento de las cuentas suponen un 1,43%. Uno de los principales proyectos para el próximo año se centra en las obras de restauración de fachadas, iglesia y otros elementos del antiguo Hospital de las Cinco Llagas.

El 17 de septiembre la Mesa del Parlamento acordó destinar 3,78 millones con cargo al Fondo de Remanente Presupuestario para esa reforma, que aprobó a su vez el órgano de gobierno de la Cámara casi un año antes, el 9 de octubre de 2024, cuando acordó aplicar el remanente en este 2025 también para el mismo fin. La obra la ha presupuestado la Cámara autonómica en 5,28 millones, mientras que el presupuesto base de licitación es de 4,58 millones y declaró la tramitación de urgencia del expediente.

Más dinero para la Oficina Antifraude

La Oficina Andaluza contra el Fraude y la Corrupción, contará para el próximo ejercicio de 2026 con un presupuesto total de 2.747.050 euros, montante del que un 76,9 por ciento se destina al capítulo de gastos de personal, y que supone un incremento del 12,38% respecto al montante de 2.444.490 euros con el que ha contado este organismo para el actual ejercicio de 2025.

El gasto de personal es el que acapara el mayor montante del presupuesto hasta un total de 2.113.610 euros, un 18,05% más que en 2025. Hay que destacar que el mayor incremento se debe a las retribuciones de los altos cargos que cobrarán un 21% más que en el año anterior. Para el personal eventual se destinan 156.000 euros, y para las del personal funcionario se consignan 1.156.570 euros, que son 50.920 más (un 4,6% más) que el presupuestado para 2025.

El nuevo director de la Oficina Andaluza de Lucha contra el Fraude y la Corrupción, Francisco de Paula Sánchez, ex presidente de la Audiencia Provincial de Córdoba, ha impulsado una reforma de esta oficina que incluye el aumento de las retribuciones de los altos cargos así como una modificación de su Relación de Puestos de Trabajo (RPT) del personal funcionario de carrera a su servicio, para la creación de siete nuevas plazas con las que atajar la "tendencia alcista en la carga de trabajo" que se ha consolidado durante el presente año 2025.

En virtud de esta ampliación de plazas, la Relación de Puestos de Trabajo de personal funcionario da cabida a 25 profesionales. En concreto, contempla siete plazas de Dirección y coordinación --una de director adjunto, tres de Secretaría de Dirección y Unidad de Tramitación y tres de Unidad de Tramitación Administrativa--; seis plazas vinculadas a la Subdirección de Administración, Recursos Humanos, Gestión Económica y TI; siete adscritas a la Subdirección de Investigación, Inspección y Régimen sancionador, y las restantes cinco plazas asignadas a la Subdirección de Asuntos Jurídicos, Prevención y Protección al denunciante. El personal eventual se compone de dos plazas vinculadas al Gabinete de Comunicación y Relaciones Institucionales.