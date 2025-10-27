"¿Dónde estaba Juanma Moreno?"

La resaca de la manifestación de las mujeres afectadas por los retrasos en la detección del cáncer de mama este pasado domingo en las puertas de la sede del Gobierno andaluz en Sevilla viene con fuerza. Este lunes por la mañana el PSOE-A, en la voz de su vicesecretaria general, María Márquez, ha pedido la reprobación del portavoz parlamentario del PP-A, Toni Martín, por "insultar a las mujeres", y ha exigido que Jesús Aguirre "no siga al frente del Parlamento después de saberse que privatizó el cribado en Andalucía" en su etapa como consejero de Salud.

Márquez ha expuesto en la casa de los socialistas andaluces que las mujeres que se manifestaron en el Palacio de San Telmo no encontraron "la empatía" del Ejecutivo andaluz ni de Juanma Moreno. "¿Dónde estaba?", se preguntó la dirigente del PSOE-A, que sí acudió a la protesta, calificada posteriormente por el portavoz parlamentario del PP-A de "fracaso". Según Márquez, el domingo se demostró que Moreno es un presidente que "huye, se esconde y muestra su cobardía". "Está preocupado por los votos y sólo sabe señalar a otros", ha argumentado.

En este punto, tras calificar las declaraciones de Martín de "miserables", Márquez ha interpelado a Juanma Moreno: "¿Estas declaraciones del portavoz del PP significan que Moreno Bonilla está atacando a las mujeres?". Para Márquez la versión de "mano tendida" que ofreció el consejero de Sanidad, Antonio Sanz, tras la manifestación chirría con la ofensiva de Toni Martín en las redes sociales. "¿Piensa el PP-A que las mujeres son tontas y se manifiestan porque se lo dice el PSOE, que están dirigidas y no piensan por sí solas?", ha apuntillado.

Sin respuesta

El PSOE-A ha resaltado que mañana martes se cumple "un mes" desde que saltó la crisis de los cribados y "la Junta aún no ha dado una explicación de qué ha pasado". En este sentido, Márquez ha pedido explicaciones de por qué el ex consejero de Salud y actual presidente del Parlamento, Jesús Aguirre, derivó la gestión de los cribados a una empresa privada cuando antes estaba en manos de "la Escuela Andaluza de Salud Pública".

Por ello, la también portavoz socialista en la Cámara andaluza ha anunciado que registrará esta semana "una pregunta de máxima actualidad" y ha expresado la intención de que "desfilen por el Parlamento" todos los gerentes de los hospitales públicos, así como lo delegados provinciales de Salud, "empezando por el de Sevilla", Manuel Molina, que fue también gerente del Virgen del Rocío.