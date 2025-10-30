¿En qué zonas de Andalucía puede llover este jueves?

Andalucía experimentará una tregua en las precipitaciones durante este jueves, 30 de octubre, quedando únicamente avisos amarillos por fenómenos costeros en Almería. Según datos proporcionados por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) estos avisos afectarán al Poniente, la capital almeriense y el Levante desde la medianoche hasta las 8,00 horas, con vientos del oeste y suroeste que alcanzarán rachas de entre 50 y 60 kilómetros por hora (fuerza 7). Las intensas precipitaciones que han azotado la zona occidental andaluza han provocado ya más de un millar de incidencias en la región (1.346), concentrándose principalmente en Sevilla.

Dos heridos: Carmona y Gibraleón

Cabe recordar que el temporal del jueves 30 de octubre ha dejado dos personas heridas: una en Gibraleón (Huelva) y otra en Carmona (Sevilla). Durante las últimas horas, las incidencias se han desplazado hacia el este siguiendo el movimiento de la tormenta, según ha informado el 112 de la Agencia de Emergencias de Andalucía. El balance por provincias muestra que Sevilla lidera con 903 incidencias, seguida por Huelva (303), Córdoba (45), Málaga (33), Cádiz (23), Jaén (7) y Granada (2). Las inundaciones constituyen el 76% de las emergencias atendidas, con 1.021 casos, seguidas por derrumbes y caídas de elementos (117), incidentes de tráfico (95) y problemas en servicios básicos (50).

En cuanto a los daños personales, la primera víctima resultó herida al caerle encima la estructura de un toldo en Gibraleón. El afectado presentaba un traumatismo craneoencefálico y tuvo que ser reanimado por los servicios sanitarios, que consiguieron estabilizarlo y trasladarlo al Hospital Juan Ramón Jiménez de Huelva. El segundo herido se registró en Torrepalma (Carmona) tras el derrumbamiento de una pared, siendo trasladado por medios particulares. Entre las 12,00 y las 15,00 horas, las fuertes lluvias dejaron más de 400 incidentes solo en la provincia de Sevilla. La capital hispalense vio numerosas calles anegadas y el tráfico comprometido en muchos puntos por la subida del nivel del agua y averías en semáforos debido a cortes eléctricos.

Infraestructuras afectadas

Las precipitaciones han provocado filtraciones en algunas áreas del Hospital Universitario Virgen Macarena de Sevilla, obligando a activar medidas de contingencia para garantizar la seguridad de pacientes y profesionales. En el Polígono El Pino se derrumbaron dos muros de una nave sin causar heridos, mientras que en La Rinconada el desbordamiento del arroyo Los Espartales inundó la zona del Centro Comercial Sevilla Fashion Outlet.

El servicio de Metro también se vio interrumpido en las estaciones de 1º de Mayo y Amate, manteniéndose el tráfico desde Ciudad Expo a Gran Plaza y de La Plata a Olivar de Quintos. En Carmona, la planta baja de una residencia de ancianos en la calle Pino Grande resultó afectada, obligando a trasladar a los residentes a la primera planta. Otra residencia en la urbanización El Pilar solicitó ayuda al ayuntamiento para achicar agua, aunque sin afectar a los usuarios. La crecida de un arroyo motivó varios rescates en la misma localidad.