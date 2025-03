Los embalses de Andalucía reciben más agua en un día que en toda la semana

La borrasca Jana está sentando más que bien a los embalses andaluces. Según las cifras del Sistema Automático de Información Hidrológica de la Cuenca del Guadalquivir consultados por este periódico, en las últimas horas han entrado a los pantanos más de 140 hectómetros cúbicos, o lo que es lo mismo el equivalente al consumo humano de más de dos meses. A esa cantidad hay que añadir más de 26 hectómetros cúbicos que se han tenido que desembalsar para no sobrepasar los niveles máximos de seguridad.

A pesar de que la situación de escasez de agua todavía no ha desaparecido del todo, los 3.452 hectómetros cúbicos que se contabilizan en el medio centenar de embalses de la cuenca del Guadalquivir no se alcanzaban desde el pasado 26 de junio; dicho de otro modo, tienen la mayor cantidad de agua almacenada desde hace más de ocho meses. Con todo, ésta no llega apenas para alcanzar el 43% del total, mucho mejor que el año pasado donde la sequía azotó a toda la comunidad, pero muy alejados de la media histórica.

Esta cantidad de recursos hídricos ha hecho que sea necesario proceder a desembalsar agua de algunos de los pantanos de la cuenca. Sobresalen los más de 10 hectómetros cúbicos que ha sido necesario aliviar de las instalaciones del pantano de El Gergal en la provincia de Sevilla. Aunque con cantidades menos significativas, los de Guadalmellato y Retortillo en la provincia de Córdoba y los sevillanos de Puebla de Cazalla, Huesna y Pintado también abrieron sus respectivas compuertas por superar los niveles máximos de llenado.

Hay que tener en cuenta que los cauces de los ríos y las escorrentías, una vez que el nivel freático parece haberse recuperado, seguirán aportando cantidades a los embalses a lo largo de los próximos días, ya que las previsiones apuntan a que la lluvia seguirá afectando a la comunidad autónoma, al menos hasta el próximo fin de semana.

Y es que no sólo se han recogido importantes cantidades de agua en la demarcación de la CHG. En la provincia de Cádiz, están almacenados 630 hectómetros cúbicos frente a los 562 de hace una semana, lo que supone un incremento de casi 68. En otra de las provincias donde se han registrado importantes precipitaciones, Málaga, sus embalses han crecido en más de 63 hectómetros cúbicos, al pasar de los 173 de hace siete días a los 236 de ayer mismo. Los embalses de la provincia de Huelva, también registran niveles de llenado pocas veces vistos. Sin embargo, ahí se acaban las buenas noticias. Granada y Almería continúan sin aprovechar las precipitaciones. La primera de ellas apenas crece un hectómetro cúbico en la última semana, una cantidad similar a la segunda.

Con todo, las Cuencas Mediterráneas andaluces cuentan con 434,34 hectómetros cúbicos, casi 85 más que en la semana anterior y casi el doble de los que se registraron en el mismo periodo del año pasado. Mientras, en la del Guadalete-Barbate, se llega hasta los 549, cuando el año pasado apenas se sobrepasaban los 300.