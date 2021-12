Un fallo informático permite pedir cita para la tercera dosis del covid en Andalucía sin límite de edad

Un error informático en los sistemas del Servicio Andaluz de Salud (SAS) ha hecho posible que cualquier persona haya podido pedir cita para la tercera dosis de la vacuna contra la covid en Andalucía sin tener que cumplir los criterios actuales establecidos en la campaña de vacunación.

El fallo ha llevado al SAS a deshabilitar temporalmente la opción de pedir cita para la vacuna contra la covid en su aplicación Salud Responde y en la web de clicsalud+ mientras se cuantificaba el alcance del error.

Desde el SAS advierten que las citas que se hayan dado a las personas a las que no les correspondía no se mantendrán y no tendrán validez. Al mismo tiempo el Servicio Andaluz de Salud pide disculpas por las molestias ocasionadas a aquellos usuarios que no han podido coger cita y sí les corresponde recibir la vacuna.

El SAS apela a la responsabilidad individual para respetar la priorización de las terceras dosis a los colectivos establecidos en la estrategia

Quiénes pueden vacunarse de la tercera dosis de la covid en Andalucía

Actualmente, y según los criterios establecidos por la Junta de Andalucía, pueden solicitar cita para la dosis de refuerzo contra la covid solo las personas mayores de 58 años, así como el personal sanitario y sociosanitarios y los trabajadores esenciales que recibieron la pauta completa con AstraZeneca (policías, bomberos, profesores...).

Cualquier persona en Andalucía de 58 años o más (nacidas en 1963 o antes) puede recibir una dosis de recuerdo con vacunas de Moderna o Pfizer, teniendo en cuenta que tienen que haber pasado como mínimo seis meses desde la última dosis para poder recibir esta tercera dosis de recuerdo.

Si la persona recibió dos dosis de vacuna de AstraZeneca, deben haber pasado como mínimo tres meses desde la última dosis, mientras que para los que recibieron una de AstraZeneca y otra de Pfizer o Moderna, el tiempo de espera para recibir la dosis de refuerzo son seis meses desde el último pinchazo.

El tiempo que hay que esperar para recibir la dosis de refuerzo si se recibió Janssen es también de seis meses.