Feijóo arropará a Juanma Moreno este domingo en la clausura del congreso del PP

El 17 Congreso del PP que se inicia este viernes y se va a desarrollar durante todo el fin de semana discurrirá por los criterios clásicos. El presidente nacional, Alberto Núñez Feijóo, acudirá el domingo para la clausura del mismo y arropar a Juanma Moreno que ya habrá salido reelegido líder del PP andaluz, salvo sorpresa mayúscula. La presidenta del cónclave será la alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, mientras que otra alcaldesa, la de Huelva, Pilar Miranda, es la presidenta del comité organizador y la responsable de todos los preparativos de este encuentro que se celebrará en el recinto de Fibes en Sevilla.

La principal incógnita que se mantiene por el momento es cuántos barones territoriales acudirán a esta cita, sobre todo teniendo como precedente el Congreso de Granada donde la lideresa de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, cobró más protagonismo del deseado. Mucho han cambiado las cosas desde entonces pero hay expectación, también dentro del propio PP, por saber quiénes vendrán a salir en la foto junto a Juanma Moreno en una cita orgánica que está diseñada como lanzadera electoral. Hay que tener en cuenta que el 21 de diciembre son las elecciones en Extremadura, y que el 15 de marzo serán las de Castilla y León.

Como corresponde a la ciudad donde se celebra, el primero en intervenir en la tarde del viernes será el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz. La jornada del viernes será de trabajo en las dos ponencias, la política (que está dirigida por otra mujer, la consejera de Hacienda y portavoz de la Junta, Carolina España), y también la de reglamento. Está prevista también la intervención de Elías Bendodo, vicesecretario general de Política Autonómica y Análisis Electoral del PP. El sábado por la mañana será el turno de la sociedad civil. El PP quiere mostrar su apertura a la sociedad abriendo su congreso a personas ajenas al partido que quieran aportar su visión de Andalucía y cómo se deben resolver los principales problemas. En torno a las 12.30 de la mañana llegará el turno de Miguel Tellado, el secretario general del PP nacional.

Por la tarde intervendrá el presidente de la Junta, Juanma Moreno para pronunciar su discurso de candidatura a la Presidencia del PP andaluz y los compromisarios empezarán a votar nada más termine de hablar. El resultado de esta votación, que tiene como única incógnita medir el porcentaje de críticos que tiene el líder andaluz dentro de su partido ya que no hay otra candidatura, se sabrá esa misma noche.

Y el domingo por la mañana llegará el momento de la clausura. Alberto Núñez Feijóo acudirá a arropar a Juanma Moreno quizás en el momento más delicado de su mandato al frente de la Junta de Andalucía por la crisis de los cribados del cáncer de mama. Será el momento también de conocer si el presidente andaluz hace cambios en su equipo de confianza para afrontar los últimos meses de la legislatura y, sobre todo, las elecciones previstas para la primavera de 2026.