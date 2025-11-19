La financiación de Andalucía como experiencia gastronómica

Después de años reclamando un nuevo modelo de financiación autonómica, tras la promesa de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, de que habría uno antes de dos meses, era necesario sostener una crítica más original de la sostenida hasta el momento. En ello se ha empeñado la portavoz del Gobierno andaluz que, tras el Consejo de Gobierno de hoy, ha tirado de gastronomía para explicar su rechazo al mismo. Carolina España ha asegurado que "mientras unos tienen que conformarse con café para todos (Andalucía), otros "tendrán primer plato, segundo plato, postre y champán y caviar (Cataluña)".

Ahí se ha terminado la originalidad de la consejera de Hacienda. El resto de sus críticas se han centrado en argumentos ya conocidos. A saber: "tenemos lo de siempre, más concesiones al independentismo". El rechazo al nuevo modelo ha llegado al punto de reconocer que no conocía el modelo que iba a plantear el Ejecutivo central (nadie lo conoce), pero que está segura que será "contrario a los intereses de Andalucía" y que sólo será bueno para "Puigdemont, Junqueras y el País Vasco".

El Consejo de Política Fiscal y Financiera le ha servido para recordar a Larra, ya que "nos despacharon con un vuelva usted mañana", en tanto que ha atribuido a la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda su disposición a "ponerse a las órdenes de Sánchez, Puigdemont y Junqueras", para advertir entonces de que "ninguno de ellos tiene Andalucía entre sus prioridades". Para la portavoz, "no tienen un calendario de reforma sistema" y para semejante viaje tampoco hacían falta semejantes alforjas, toda vez que "el Fondo Transitorio de Nivelación se puede hacer de forma inmediata".

El análisis ha continuado con la constatación de la existencia de dos desequilibrios, "uno horizontal y otro vertical" el primero de los cuales ha concretado en recibir menos dinero que la media, mientras que el segundo lo ha concretado en diferencias en las competencias.

España ha echado cuentas mientras se preguntaba "cuándo se nos va a pagar lo que se nos debe desde 2009", es decir "1.500 millones euros menos cada año". Le ha recordado a su homóloga en el Gobierno central que la Junta ha hecho suyo el dictamen del Parlamento que impulsó en 2018 acerca de recibir 4.000 millones para atender las necesidades de Andalucía en sus servicios sociales dentro de un total de 16.000 millones para todas las comunidades, la consejera ha apostado en el caso de la reforma del modelo de financiación por esperar a "cuál es la propuesta" y a partir de ahí "debatirla, negociarla", con la premisa de esperar a "la voluntad de hacer justicia y no privilegiar a otros territorios". Su resumen concluye en que "tienen que darnos lo que es nuestro".

La portavoz, por último, ha puesto sobre la mesa un nuevo concepto: el trilerismo fiscal, derivado del político y que surge de que el Gobierno ajusta el objetivo de déficit en un 0,1%, "mientras que por otro lado nos ofrece la condonación de la deuda". Hay que recordar que el Gobierno andaluz, ha rechazado ambos.