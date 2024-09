La Fiscalía de Andalucía pide penas más altas para el petaqueo de las narcolanchas

La fiscal superior de Andalucía, Ana Tárrago, ha puesto el acento este miércoles en el Parlamento de Andalucía en solicitar el aumento de las penas a las personas que se dedican al transporte y al depósito de gasolina para abastecer a las narcolanchas, una práctica conocida comúnmente como el 'petaqueo'.

Así lo ha señalado a los medios la fiscal superior antes de participar en la Comisión de Justicia del Parlamento para presentar a los parlamentarios la Memoria de la Fiscalía de 2024, correspondiente al ejercicio 2023. "Lo que pedimos los fiscales es que se eleven las penas en los delitos logísticos del narcotráfico, como el transporte y el depósito de la gasolina para el abastecimiento de las narcolanchas o la defraudación del fluido eléctrico cuando está relacionada con el tráfico de drogas", ha manifestado Tárrago.

Ha señalado que la Fiscalía "se esfuerza" en trabajar contra estas organizaciones criminales, aumentando para ello la investigación en las causas relacionadas con el blanqueo de capitales, pues considera que ahí es "donde realmente se puede hacer mayor daño" al narcotraficante, ya que pone el foco en "el patrimonio que se ha obtenido ilícitamente". "En realidad serían todo esto pasos para intentar conseguir el desmantelamiento" de estas organizaciones vinculadas al narcotráfico, tal y como ha señalado.

Tárrago ha advertido durante su intervención de que en Andalucía "se van asentando" las organizaciones criminales relacionadas con el narcotráfico y con la trata de personas migrantes. Sobre el narcotráfico, la fiscal superior ha avisado de que muestran "mayor violencia para dominar el territorio y mayor violencia contra las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado", en alusión al "horror" vivido el pasado mes de febrero con el asesinato de dos guardias civiles en Barbate.

Ha reconocido "el problema" de "habilitar espacios" para almacenar las embarcaciones de alta velocidad destinadas al narcotráfico decomisadas y que son "muy difícil" de reutilizar "para el interés público" porque "habría que adaptarlas, ya que están fabricadas de forma ilegal".

Sobre la necesidad de aumentar medios de la Fiscalía para la investigación de causas, tal y como se reclamaba en la memoria del año anterior, Tárrago ha asegurado que sería una "torpeza" de su parte decir que hay "medios suficientes" y que ha acudido a la comisión parlamentaria "a pedir más herramientas" para hacer "mejor" el trabajo, por lo que "siempre" piden "medios".

Se ha referido Tárrago al plan de infraestructuras de la Junta, diciendo que es "bastante ambicioso", y ha apuntado a que el lunes próximo, día 30, hay una comisión mixta entre la Consejería de Justicia y la Fiscalía para la cuestión de la "transformación digital", que es "ahora lo que más nos preocupa".

La Fiscalía de Andalucía, Ceuta y Melilla ha advertido en la memoria anual que los juzgados de la provincia de Cádiz, especialmente los mixtos y los del Campo de Gibraltar, Barbate y Chiclana, están "desbordados por volumen de trabajo, macrocausas vinculadas con el narcotráfico y notorias deficiencias de medios personales", lo que junto a lo "anacrónico" del sistema procesal, "origina grandes dilaciones que dan lugar a la paralización de las causas, llegando en ocasiones a la prescripción, o por vía de las atenuantes, con frecuencia muy cualificadas, a importantes rebajas de las penas".

Más menores de 14 años implicados en delitos

La fiscal superior ha alertado del aumento de menores responsables penalmente en delitos de homicidios y asesinatos, que no tienen responsabilidad penal al no haber cumplido los 14 años de edad. "Nos preocupan tanto los menores víctimas como los menores agresores", ha asegurado Tárrago, quien ha destacado que "este año" las generaciones "del siglo 21" en edades "demasiado tempranas" se acercan a la justicia penal y esto "nos preocupa", ya que "en los menores inimputables han aumentado la comisión de hechos delictivos aunque no sean especialmente graves".

La fiscal superior ha subrayado los delitos de violencia doméstica y familiar que, a diferencia de otro año, "han aumentado de una manera exponencial, un 54%" y ha recordado que son delitos que se cometen "en un espacio protegido, como son las familias, que se supone protegido y que afecta a personas vulnerables" como son los mayores, los menores y las personas con discapacidad. Tárrago considera que "merece una exhaustiva reflexión" analizar "las causas de ese aumento en la violencia familiar y doméstica".