El forense cita al ex viceconsejero Agustín Barberá para un reconocimiento médico

El ex viceconsejero de Empleo Agustín Baberá ha sido citado a principios de febrero para su reconocimiento por un médico forense, después de que la Audiencia de Sevilla decidiera suspender su ingreso en prisión mientras se tramitaba la petición de su defensa de paralizar su ingreso en prisión, debido al cáncer que padece. Agustín Barberá, que fue condenado a siete años y un día de prisión por el caso de los ERE, y el ex presidente de la Junta José Antonio Griñán son los dos únicos ex altos cargos que fueron condenados a penas privativa de libertad que no han ingresado en prisión por motivos de enfermedad. En el caso de Griñán, la médico forense ha aconsejado que no entre en la cárcel hasta que no "remita" su cáncer de próstata.

El pasado 22 de diciembre, la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla dio un plazo de diez días a los ex altos cargos para su ingreso voluntario en prisión, pero en el caso de Agustín Barberá la medida se suspendió. El tribunal desestimó el recurso presentado por la defensa de Barberá pero decidió suspender su ingreso en prisión hasta que se tramite la suspensión de la ejecución de la pena solicitada por su abogado en base al artículo 80.4 del Código Penal -que dispone que los jueces y tribunales podrán otorgar la suspensión de cualquier pena impuesta sin sujeción a requisito alguno en el caso de que el penado esté aquejado de una enfermedad muy grave con padecimientos incurables-.

Esta suspensión de debía a que estaba pendiente de informe por el médico forense. En este sentido, el abogado de este investigado realizó en su recurso alegaciones respecto al fondo de la resolución recurrida y expuso razones humanitarias por la enfermedad que padece.

El examen de Barberá por parte del forense se producirá cuando se ha conocido que en el caso del ex presidente de la Junta de Andalucía José Antonio Griñán, el dictamen del Instituto de Medicina Legal (IML) de Sevilla recomienda que no entre en prisión hasta que se "confirme la remisión, en su caso, de su patología oncológica".

El informe advierte de que aún se desconoce "cuál será la evolución" del cáncer de próstata detectado en diciembre pasado a José Antonio Griñán y, en este sentido, subraya que los posibles efectos secundarios y las frecuentes revisiones son "poco compatibles" con la vida en prisión.

El informe señala que, tras la entrevista personal con el ex alto cargo y "a la luz de la información clínica aportada, se puede concluir, la no conveniencia de su ingreso en un centro penitenciario hasta tanto se confirme la remisión, en su caso, de su patología oncológica por los servicios de Urología y de Oncología Radioterápica".

El informe recuerda que el diagnóstico del servicio de Urología señala que se trata de un cáncer "localizado de alto riesgo", según la guía europea, y de "riesgo intermedio desfavorable", según la guía americana, y propone un tratamiento que Griñán, que tiene 76 años, ya ha comenzado.

La Audiencia de Sevilla, a instancias de la Fiscalía Anticorrupción, solicitó a la forense que ampliara su dictamente sobre dos aspectos concretos, relacionados con si el ingreso en prisión pueden tener incidencia en el desarrollo de la enfermedad o en el tratamiento prescrito, y en segundo lugar que aclarase si el penado "padece una enfermedad muy grave con padecimientos incurables y si con el tratamiento médico prescrito y las revisiones médicas fijadas, pudiera ser sujeto del régimen y tratamiento penitenciario, esto es, si puede o no tratarse y conllevar su enfermedad estando cumpliendo una pena privativa de libertad en un establecimiento penitenciario".