Las fotos de la presentación del libro de Juanma Moreno
El libro de estilo de un político llamado Moreno

José Ángel García

03 de noviembre 2025 - 20:58

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, presenta su libro Manual de convivencia. en la Real Fábrica de Artillería. Han asistido el vicesecretario de Política Autonómica y Municipal y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, y el vicesecretario de Hacienda, Vivienda e Infraestructuras, Juan Bravo.

1/21 Las fotos de la presentación del libro de Juanma Moreno / José Ángel García
