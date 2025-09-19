García-Page se une a Juanma Moreno en el frente para no perder fondos europeos: "El objetivo es que no haya ni un euro menos en la PAC"

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha recibido este viernes en Dinamarca el apoyo del presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, en su propósito de que las regiones no pierdan recursos en la Política Agraria Común (PAC) ni autonomía en el reparto de las ayudas de los fondos de cohesión, como ha planteado este verano la Comisión Europea. Page ha resaltado la importancia de "pelear" para "no dar un paso atrás" en la Política Agraria Común (PAC) de cara al periodo 2028-2034 y ha confiado en que España y el conjunto de las comunidades autónomas den imagen de unidad para lograr el objetivo de que no haya "ni un euro menos" en estos fondos.

En declaraciones a los medios de comunicación antes de participar en la Mesa del Comité Europeo de las Regiones, que se reúne este viernes en Copenhague (Dinamarca), el presidente castellanomanchego ha avanzado que aprovechará su presencia en este foro para "hacer escuchar la voz de la región", especialmente en aquellos asuntos que más atañen al territorio, como por ejemplo la PAC.

En este sentido y ante la propuesta del aumento de gasto de la UE en defensa, ha subrayado que Castilla-La Mancha participa de la idea de seguridad, en la que ha incluido la seguridad alimentaria y de aprovisionamiento.

Por ello, ha calificado de "esencial no dar un paso atrás" en la PAC y ha afirmado que esa es "la primera batalla" que hay que dar, al tiempo que ha confiado en que España pueda ofrecer una imagen de unidad.

Así, ha valorado que en el Comité Europeo de las Regiones, tanto él mismo como el presidente de Andalucía, Juanma Moreno, que es copresidente de este organismo, y otros presidentes autonómicos que también participan hacen "piña, porque el objetivo es que no haya ni un euro menos en la PAC".

"Luego ya discutimos, razonamos y debatimos sobre cómo se distribuye ese fondo", ha emplazado García-Page, que se ha mostrado contrario a la renacionalización de los fondos, de forma que la UE "dé un cheque al Estado y luego el Estado, que hoy lo gobierna el PSOE y mañana lo puede gobernar otro partido, ya se arregle por sí solo", pues ha advertido de que eso supone "renunciar al concepto de cohesión de la PAC". Incluso ha opinado que este reparto es "un paso atrás en la idea de ir construyendo Europa".

García-Page también ha apuntado la importancia de la ciberseguridad y la seguridad de las comunicaciones, "una parte esencial de la defensa".

Conversaciones con otras regiones de Europa

Por otro lado, ha añadido que en este tipo de reuniones la región también puede hablar "de muchos temas" con otras regiones europeas y ha valorado que se puedan establecer contactos entre diversas zonas.

Así, ha desvelado que Castilla-La Mancha está avanzando "un posible acuerdo de colaboración" con la zona de Emilia-Romaña en Italia, y también mantiene contactos con la Región de Occitancia, en Francia, que también forma parte de la Organización Europea del Vino. "Nos interesa mucho estrechar relaciones para hacer un frente común y poder establecer resoluciones", ha concluido García-Page.