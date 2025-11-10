El Gobierno andaluz promoverá que la Fiscalía califique como atentado a la autoridad las agresiones a los profesores

La Consejería de Educación de la Junta de Andalucía promoverá en la Fiscalía que califique como atentado a la autoridad las "agresiones, intimidaciones graves o resistencia activa grave" que se produzcan contra los profesores. Cuando los hechos "pudieran ser constitutivos de infracción penal, la Administración educativa los pondrá en conocimiento del Ministerio Fiscal".

Es una de las medidas por las que apuesta el Gobierno andaluz en el proyecto de decreto que desarrolla la Ley 3/2021 de 26 de julio -Ley de Reconocimiento de Autoridad del Profesorado- cuyo borrador ha consultado Europa Press.

Las agresiones que se atienden con este reglamento no serán sólo las que se producen en el centro escolar sino que incluyen el ciberacoso a los profesores. Los docentes que sean agredidos recibirán asistencia jurídica y apoyo psicológico gratuitos, en la misma línea que ocurre con los sanitarios del Servicio Andaluz de Salud (SAS). Esta asistencia jurídica podrá prestarla un funcionario del Cuerpo de Letrados de la Junta -tiene que haber asignación o desestimación en el plazo máximo de tres meses-; un profesional que facilite la Consejería de Educación o un profesional que elija el profesor agredido.

La asistencia psicológica se articulará por medio de la Unidad de Apoyo al Profesorado. En relación con esta unidad, de nueva creación y de carácter administrativo, habrá una en cada provincia y estará orientada a la información de "todos aquellos aspectos relacionados con la asistencia jurídica y psicológica contemplados en el decreto".

Dicha unidad realizará funciones de protección, gestión, asesoramiento, apoyo y atención al profesorado, que atenderá cada caso de forma individual en función de la problemática que se plantee, poniendo en conocimiento del personal afectado las acciones concretas que pudieran emprender". Estará adscrita a la Secretaría General Provincial de cada delegación territorial con competencias en materia de educación no universitaria. Tendrá que publicar una memoria anual de su actividad.

El proyecto de decreto anuncia también la publicación de unas bases reguladoras de premios y distinciones educativas al profesorado que haya destacado en su labor por ser innovadores, "inspiradores para despertar en el alumnado la pasión por aprender, por su calidad y dedicación continuada a las tareas y actividades docentes, por la innovación en la mejora de la convivencia en los centros o la visibilización y valoración positiva de la actividad profesional por parte de la sociedad".