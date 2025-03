Granada se posiciona como epicentro de la industria de la ciencia

Granada se está transformando en un vibrante ecosistema de innovación y desarrollo empresarial impulsado por la llegada de proyectos científicos de vanguardia. La ciudad está experimentando un florecimiento de la industria de la ciencia, con una atracción de empresas, talento y oportunidades sin precedentes. Un desayuno de redacción organizado por Grupo Joly e Industry Office reunió a siete líderes del sector para analizar cómo este nuevo panorama está redefiniendo el futuro de la región.

Más allá del impacto específico que está generando el IFMIF-DONES, un proyecto sin precedentes y que se erige como el motor de una transformación industrial que promete catapultar a la región a un nuevo nivel de desarrollo, el debate se centró en el poderoso efecto catalizador que está teniendo en la creación de un entorno empresarial dinámico y colaborativo. La convergencia de talento, inversión y conocimiento está dando forma a un polo tecnológico que promete posicionar a Granada como un referente nacional e internacional.

El panel de expertos que se reunieron en la Cámara de Comercio de Granada, estuvo compuesto por: Ángel Ibarra, director del Consorcio IFMIF-DONES España; Pilar Gil, Engineering Manager de Safran; Erik Fernández, director de Ineustar; Alberto Rocha, CSO de Negratín; Pedro Pérez, Site Manager de CT Engineering Group; Juan Fernández, CTO de Quantia y Roberto Álvarez de Cámara de Comercio-Industry Office.

Lola Quero, directora de Granada Hoy y moderadora del evento, inauguró el desayuno con un firme compromiso: “Nuestro objetivo es dar visibilidad al talento y a las empresas de Granada, contribuyendo a la construcción de un futuro próspero para nuestra ciudad”. Quero destacó la importancia de la colaboración entre las diferentes entidades presentes en el desayuno, subrayando que “la unión de esfuerzos es fundamental para impulsar el desarrollo tecnológico e industrial de Granada”.

Ángel Ibarra comenzó el debate describiendo el proyecto IFMIF-DONES como “algo único en el mundo”, un hito sin precedentes que impulsará el desarrollo tecnológico y generará un retorno industrial significativo. “Mil millones no es nada para otros grandes proyectos científicos”, afirmó Ibarra, enfatizando la importancia de la inversión a largo plazo y el potencial para aplicar el conocimiento adquirido en sectores convencionales.

Ángel Ibarra, director del Consorcio IFMIF-DONES España. / Antonio L. Juárez/PHOTOGRAPHERSSPORTS

Pilar Gil, compartió la historia de su empresa como ejemplo de cómo la investigación científica puede trascender fronteras y generar impacto global. “Una pequeña semilla puede generar grandes frutos”, afirmó Gil, destacando cómo el conocimiento adquirido en proyectos científicos puede impulsar el desarrollo de productos y servicios innovadores con aplicaciones globales.

Pilar Gil, Engineering Manager de Safran. / Antonio L. Juárez/PHOTOGRAPHERSSPORTS

Erik Fernández, representante de la patronal de la gran ciencia, subrayó el potencial transformador de IFMIF-DONES, pero advirtió que esto no se materializará automáticamente. “No significa que transforme per se la región donde se instala”, señaló Fernández, abogando por la implementación de un plan estratégico y un esfuerzo conjunto para maximizar el impacto del proyecto. Fernández también añadió que el IFMIF-DONES es “la llave que nos lleva hacia un mercado mucho mayor, que es el de la industria de la ciencia en todo el mundo”. Por último, resaltó el aumento de la participación de empresas granadinas en proyectos de I+D, gracias al trabajo conjunto con la Industry Office, y el valor de trabajar en proyectos científicos como herramienta de marketing y trampolín para acceder a otros sectores de alto valor.

Erik Fernández, director de Ineustar. / Antonio L. Juárez/PHOTOGRAPHERSSPORTS

Alberto Rocha, destacó la importancia de la relación ciencia-empresa como motor de innovación y crecimiento. “Claramente, IFMIF-DONES es un polo de atracción y creación de valor”, afirmó. Rocha explicó cómo Negratín ha diversificado su actividad hacia proyectos científicos, viendo en IFMIF-DONES una gran oportunidad para empresas de tamaño medio y resaltando la necesidad de que las sociedades apuesten por la innovación para asegurar su supervivencia y crecimiento a largo plazo.

Alberto Rocha, CSO de Negratín. / Antonio L. Juárez/PHOTOGRAPHERSSPORTS

Rocha también compartió su experiencia en el sector de la energía termosolar, donde la colaboración entre empresas y centros de investigación como el CIEMAT impulsó el desarrollo de tecnologías pioneras. “La ciencia-empresa bien alineada funciona”, aseguró, resaltando cómo la innovación permitió a empresas españolas competir a nivel mundial.

Pedro Pérez, expresó su agradecimiento por la acogida en Granada y manifestó el deseo de que su empresa se consolide en la región, aprovechando el impulso de IFMIF-DONES. “Granada debe de exprimir al IFMIF-DONES, debe de aprovecharlo”, afirmó Pérez, abogando por que la ciudad utilice el proyecto como un trampolín para atraer inversión y talento. Pérez también expresó que el interés de CT Engineering Group por IFMIF-DONES surgió tras su participación en el proyecto ITER. “Para mí, IFMIF-DONES ha sido lo que ha puesto a Granada en el foco”, afirma el Site Manager, destacando el potencial de esta instalación para atraer talento y generar actividad económica en la región.

Pedro Pérez, Site Manager de CT Engineering Group. / Antonio L. Juárez/PHOTOGRAPHERSSPORTS

Juan Fernández, destacó la importancia de la colaboración transversal entre empresas para crear propuestas de valor innovadoras y beneficiosas para IFMIF-DONES. “Creo que sería muy interesante que en las empresas hubiera más colaboración transversal para hacer propuestas de valor con un enfoque más multidisciplinar”.

El CTO mencionó que Quantia mantiene una estrecha colaboración con la Universidad de Granada, licenciando algoritmos desarrollados en la institución. Actualmente, la empresa participa en un proyecto para desarrollar sistemas ciberfísicos para IFMIF-DONES, que permitirán la operación autónoma de equipos como brazos robóticos. “Esto es fundamental para la operación de de este proyecto”.

Juan Fernández, CTO de Quantia. / Antonio L. Juárez/PHOTOGRAPHERSSPORTS

Para cerrar su participación, Fernández destacó el potencial de IFMIF-DONES como catalizador para el desarrollo de la industria local, y el papel de Quantia como proveedor de tecnología innovadora para este y otros proyectos. “Todo lo que estamos desarrollando de esta inversión tan grande que estamos haciendo es para nosotros, incluso al ser una empresa de reciente constitución”:

Roberto Álvarez, resaltó el papel de IFMIF-DONES como un “disparador” para el desarrollo industrial de Granada y la necesidad de aprovechar la oportunidad para posicionar a la ciudad como un referente en la industria de la ciencia. “Este trigger es la ventana de oportunidad para entrar a una industria que moviliza 40.000 millones de euros al año”, afirmó Álvarez, quien también concluyó con una crítica constructiva, instando a acelerar el ritmo de trabajo y a ser más ambiciosos en la consecución de los objetivos. “Creo que tenemos que ser un poco críticos con nosotros mismos para conseguir que las cosas funcionen de forma más rápida o más aplicada”.

Roberto Álvarez de Cámara de Comercio-Industry Office. / Antonio L. Juárez/PHOTOGRAPHERSSPORTS

El desayuno informativo de Granada Hoy e Industry Office sobre el IFMIF-DONES se llevó a cabo en la Cámara de Comercio de Granada. / Antonio L. Juárez/PHOTOGRAPHERSSPORTS

Talento local: atracción, retención y formación

El debate sobre el talento fue uno de los temas centrales. Ángel Ibarra observó un cambio en el panorama del talento en Granada, con IFMIF-DONES atrayendo talento local y externo. “Está cambiando algo en Granada”, afirmó, señalando que la tendencia de los estudiantes de carreras técnicas a emigrar está empezando a revertirse. Ibarra también enfatizó la necesidad de un esfuerzo conjunto entre instituciones políticas, empresas y centros de investigación para consolidar este cambio en el panorama del talento. “Hay que mantener ese alineamiento”, afirma, abogando por la implementación de un plan estratégico que facilite la atracción y retención de talento en la región.

Erik Fernández destacó la necesidad de formar talento local, y que con la creación de un máster en Industria de la Ciencia en la Universidad de Granada, se pone la base para la colaboración activa de las empresas del sector.

Alberto Rocha subrayó la necesidad de “atraer, retener y construir” talento en Granada, comparando el potencial de la ciudad con el de Silicon Valley. Los ponentes coincidieron en la importancia de la colaboración universidad-empresa para la formación de talento especializado y la necesidad de combinar la formación universitaria con la experiencia práctica en empresas.

Pedro Pérez, abogó por que Granada aproveche IFMIF-DONES como un trampolín para atraer inversión, consolidándose como un centro de desarrollo industrial más allá del propio proyecto y destacó el potencial de la instalación para acercar talento joven y generar actividad económica en la región.

Los siete expertos debatieron durante casi una hora y media sobre los beneficios de la apuesta tecnológica que está haciendo la región. / Antonio L. Juárez/PHOTOGRAPHERSSPORTS

Juan Fernández relató la experiencia de Quantia con becarios, destacando el éxito de este programa para atraer y retener talento. “A través de ahí, empezamos a coger becarios, que los que hemos cogido se han quedado”.

Pilar Gil habló del desafío de contratar personal cualificado en un mercado laboral competitivo. Gil destacó la dificultad de encontrar ingenieros industriales con habilidades en ciencia de la computación y la complejidad de atraer talento a nuestra ciudad.

El desayuno de redacción concluyó con un consenso generalizado sobre el potencial de IFMIF-DONES para transformar Granada en un polo de innovación científica e industrial. Los ponentes destacaron la importancia de la colaboración entre empresas, instituciones y administraciones públicas, así como la necesidad de un plan estratégico a largo plazo para maximizar el impacto del proyecto.

Lola Quero, directora de Granada Hoy. / Antonio L. Juárez/PHOTOGRAPHERSSPORTS

