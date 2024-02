"En modo alguno se pone en entredicho el principio de autoridad"

La entrevista se celebra en dos fases. La primera tuvo lugar el pasado día 8, en Algeciras, en la sede de la asociación de vecinos Los Toreros tras reunirse durante hora y media con colectivos antidroga. Es una barriada humilde, de gente trabajadora, a la que el narcotráfico se asoma por su vecindad con zonas más degradadas. Grande-Marlaska, acompañado por cargos públicos locales y provinciales del PSOE, escuchó atentamente cómo el hachís, la cocaína y también el fentanilo son drogas de consumo habitual. Uno de los presentes asegura que las víctimas son cada vez más jóvenes, niños de 12 y 13 años. La segunda parte de la entrevista se produce el sábado por la tarde, a salto de mata, en una breve conversación por teléfono. La noche anterior, David Pérez Carracedo, de 43 años, y Miguel Ángel Gómez González, de 39, dos guardias civiles, habían fallecido en Barbate al ser arrollados por una narcolancha.

-La muerte de los dos agentes pone de nuevo en cuestión el principio de autoridad. Volvemos a la casilla de salida en ese aspecto.

-En modo alguno volvemos a la casilla de salida ni se pone en entredicho el principio de autoridad. Es un hecho trágico, dramático que ha costado la vida a dos miembros de la Guardia Civil y heridas a otros. Seguimos trabajando contra el narcotráfico, implementando medios personales y materiales, con importantes inversiones, y seguiremos incrementándolas. Luchar contra la criminalidad organizada es siempre difícil, pero contamos con los profesionales más formados y con los medios necesarios y precisos.

-¿Qué hacían los dos agentes fallecidos y sus compañeros a bordo de una pequeña lancha en el puerto, en plena noche, mientras las narcolanchas pasaban a su lado a toda velocidad, hasta que una de ellas impactó contra ellos?

-Son cuestiones de carácter técnico y es la intervención y las decisiones que se adoptan y el estado de la mar la que exigió abordar la cuestión en los términos que se hicieron. Fue impecable técnicamente e inmejorable humanamente. Fue la actuación del guardia civil que patroneaba la embarcación la que hizo que no todos sus ocupantes fallecieran como consecuencia de la criminal actuación.

-Hay vídeos en las redes sociales que apuntan a que las narcolanchas venían usando desde hacía tiempo el puerto barbateño como “área de descanso”. Hay un vídeo, en concreto, del 19 de enero, que así lo indica. Y que las autoridades lo conocían. ¿Por qué no se actuó antes?

-Se actúa en todo momento contra el narcotráfico. Ahí están las cifras de detenciones e incautaciones de droga de los últimos cinco años y medio. Todas las conductas delictivas son abordadas por las fuerzas de seguridad del Estado y en modo alguno existe una conducta criminal permanente en el tiempo que no sea abordada por aquéllas.

"La violencia desarrollada por las organizaciones criminales es consecuencia de sentirse acorralada"

-Las asociaciones vinculadas a la Guardia Civil y los sindicatos policiales vienen alertando de un incremento de la violencia y de la sensación de impunidad con la que actúan los traficantes de droga. ¿Lo ocurrido lo viene a corroborar?

-Debo de subrayar que la violencia desarrollada por las organizaciones criminales es consecuencia de sentirse acorralada y si se sienten acorraladas es porque hay más hombres y mujeres haciendo frente al narcotráfico, con más operaciones, más incautaciones, más investigaciones sobre su entramado patrimonial... Todo eso deriva en algún momento al ejercicio de la violencia irracional por parte de los criminales, pero siempre encuentran y encontrarán la respuesta necesaria y precisa por parte de las instituciones.

-¿No hay un endurecimiento de la violencia por parte de las organizaciones criminales?

-No, no hay un incremento de la violencia. Hay que partir de la base de que las organizaciones criminales ejercen violencia de por sí. Lo vemos en España y en otros países. Por eso dotamos a nuestras Fuerzas y Cuerpos de seguridad de medios absolutamente importantes para hacer frente a la criminalidad organizada. Es realmente un riesgo importante para la sociedad, pero para eso tenemos a nuestros agentes preparados, con vehículos de última generación, con toda la protección necesaria y precisa. La integridad de nuestros hombres y mujeres es nuestra principal preocupación.

-¿Ha cambiado su percepción del problema del narcotráfico en las últimas 24 horas?

-No ha cambiado en modo alguno mi percepción del problema del narcotráfico, de su gravedad. Y esa es la razón por la que llevamos más de cinco años invirtiendo en los términos que he subrayado previamente. Más de un 16% de incremento de los medios personales, más de 120 millones de euros invertidos más los 40 que se invertirán este año. Y se invertirán los que sean precisos. Una tragedia, un drama, en modo alguno pueden derivar en una interpretación distinta. El drama vivido no debía haber sucedido y no va quedar impune. Ya están detenidas las ocho personas supuestamente involucradas en ese criminal acto. La lucha contra el narcotráfico es una lucha de largo recorrido y llevamos tiempo desarrollando una política importante y el sentimiento de seguridad se ha visto incrementado, lo cual no quiere decir que esta tragedia no debería haber sucedido.

"La integridad de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de seguridad es nuestra principal preocupación"

-El Plan de Seguridad del Campo de Gibraltar entra en su cuarta fase.

-Lo seguimos denominando del Campo de Gibraltar, pero abarca a seis provincias andaluzas. Somos conscientes de que tenemos que seguir profundizando en la política de seguridad, es importantísima. Los colectivos sociales son conscientes de todo lo positivo que se ha hecho en esa materia, como se ha hecho también en otras. Tenemos que seguir profundizando en educación, en sanidad, en la promoción de un empleo estable, en empleo para la juventud, en formación... para generar entornos donde sea más fácil que cada uno se desarrolle. Todas las administraciones deben asumir sus competencias. No solamente está el Gobierno central, desde donde asumimos nuestras responsabilidades: también están la Junta de Andalucía y las entidades locales. Lo importante es nuestra coordinación interadministrativa e interinstitucional.

-¿Cuál es el balance en cifras del Plan de Seguridad desde su activación?-Tenemos 19.000 detenidos o investigados y más de 20.000 operaciones, de las que más de 2.000 están relacionadas con la investigación patrimonial de las organizaciones criminales, contra el blanqueo de capitales, que es donde más daño se les hace.

-¿Y en cuanto a incautaciones?

-Hemos intervenido casi 1.700 toneladas de droga. La mayor parte es hachís, pero también hay cocaína. Vuelvo a decir que se ha hecho un trabajo importante.

-En cierto sentido, que usted haya viajado esta semana Algeciras no deja de ser una mala noticia porque muchos de los problemas que se encontró cuando fue nombrado ministro siguen manteniéndose o no se han corregido. Otros incluso se han agravado.

-Yo estoy aquí para contestar a todas las preguntas, pero me llama la atención eso de que algunos problemas se han agravado.

"Se han creado juzgados y más plazas de Fiscalía especializada en materia de drogas en el Campo de Gibraltar. Antes no se hablaba ni de detenciones ni de juicios"

-Me refiero, por ejemplo, a que sigue habiendo narcotraficantes que toman el relevo de quienes son detenidos y encarcelados. O a que en la justicia sigue habiendo un cuello de botella porque siguen entrando causas sin que puedan ser resueltas de forma ágil por la falta de medios.

-Bueno, pero ahora se habla de detenciones y también se habla de juicios porque se están sustanciando las investigaciones desarrolladas. Es decir, la impunidad ya no existe. Podemos mejorar y debemos mejorar. También se han creado más juzgados en estos años en toda la zona.

-No se han creado todos los que se piden.

-No, pero se están creando. Se han creado juzgados, se han creado más plazas de Fiscalía especializada en materia de drogas en el Campo de Gibraltar. Antes no se hablaba ni de detenciones ni de juicios; ahora se habla de detenciones, de intervenciones de droga, de operaciones contra el blanqueo de capitales, de incautaciones importantes de bienes y de activos financieros... No se puede estar satisfecho en ningún momento, tenemos retos y necesariamente hay que seguir mejorando, pero la diferencia es sustancial, sin duda.

-Los jueces reclaman su pase al Grupo Tres, que conlleva una mejora retributiva sustancial, para ellos y para los fiscales.

-No soy el Ministro de Justicia, pero como miembro del Gobierno le puedo decir que, en estos cinco años y medio, esta es la zona donde se han creado más juzgados, la zona donde se han creado también más plazas de fiscales y donde se han creado plazas de fiscales especialistas en lucha contra contra la droga. En ese sentido, se toman todas las medidas necesarias y precisas para ir implementando los medios, no solo en el ámbito de la seguridad de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la lucha contra el narcotráfico, sino también en el ámbito de la justicia y de los medios personales y materiales. También para hacer frente al fenómeno del narcotráfico.

-¿No se estigmatiza al Campo de Gibraltar al mantener su nombre en el plan cuando el área de actuación abarca a las seis provincias costeras andaluzas?

-El nombre siempre nos lo hemos planteado porque el plan ya no está circunscrito a lo que es territorialmente el Campo de Gibraltar, pero como ha sido un plan de éxito quizá es bueno que se recuerde siempre el origen, ¿no?. El resultado representa el éxito colectivo en la lucha contra el narcotráfico de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

-¿Qué impresión tiene tras la reunión con las coordinadoras antidroga?

-Todas estas asociaciones son nuestros referentes. Hace ya casi seis años, cuando llegué al Gobierno del presidente Sánchez, mi primera visita fue al Campo de Gibraltar. Todos teníamos en aquel momento la visión de que, en esta parte de nuestro país, el principio de autoridad no tenía vigencia. Fue nuestra preocupación máxima en esos momentos y con quien primero me reuní fue con las asociaciones civiles. Eran las que mejor conocían la realidad y las que más datos y más inputs me podían trasladar sobre cómo podíamos y debíamos encarar ese desafío.

"El aumento retributivo para la Policía Nacional ha sido de un 38% en los cinco años y medio que llevamos"

-¿Y ahora?

-Hoy hemos dado continuidad a ese paso. Después de cinco años y medio nos hemos seguido viendo en distintas ocasiones y estas organizaciones siguen siendo el referente del Gobierno y del Ministerio del Interior en cómo tenemos que hacer frente a la lacra del narcotráfico. Es una gran delincuencia que, sin duda alguna, está impidiendo el desarrollo de la comunidad.

-Aludía usted antes a la coordinación entre las administraciones para que haya un plan integral. ¿Cuántas veces se ha reunido usted y otros miembros del Gobierno con responsables de la Junta Andalucía?

-Estoy totalmente de acuerdo en que debe ser un plan integral. El Gobierno de España ya ha materializado casi en su integridad un plan en ese aspecto de mil millones de euros y está siempre en disposición permanente de colaboración y cooperación, tanto con la Junta de Andalucía como con las entidades locales.

-Aquí, en Los Toreros, le acompañan cargos públicos de su partido. ¿Cuándo se ha hecho acompañar, por ejemplo, de los alcaldes de otros signos políticos?

-Yo me reúno de forma continuada con muchas personas y mi teléfono está siempre a disposición de todos los alcaldes, no solo del Campo de Gibraltar, sino de todos aquellos de la zona que abarca el plan de seguridad.

-Supongo que las coordinadoras antidroga le han insistido en que hay que aumentar la seguridad, en tener más presencia policial en las barriadas, por ejemplo.

-No, esos colectivos están plenamente satisfechos en cuestión de seguridad. Están absolutamente contentos y agradecidos por el trabajo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, en la forma de reacción y contestación al fenómeno del narcotráfico, por los medios que ven, por los resultados obtenidos. Hace seis años, los narcotraficantes liberaban a detenidos bajo custodia policial en un hospital, por ejemplo; ahora eso es inimaginable aquí y en cualquier sitio de España. La tasa de criminalidad en el Campo de Gibraltar es cuatro puntos inferior a la media de España. Y España es un país de los más seguros de la Unión Europea.

Demandas de los sindicatos

-Los sindicatos policiales reclaman la revisión de las relaciones de puestos de trabajo (RPT). Las plantillas están cubiertas en su inmensa mayoría, pero entienden que son insuficientes. También piden mejores condiciones laborales y retributivas.

-El aumento retributivo ha sido de un 38% en los cinco años y medio que llevamos.

-¿En el Campo de Gibraltar o para todos los policías?

-Para todos. Pero el Campo de Gibraltar, aparte, tiene normalmente un incremento en concepto de dietas por horas extraordinarias. Las RPT están cubiertas aquí en más del 90%. Eso quiere decir que hay unas condiciones de trabajo razonables. El Campo de Gibraltar, desde el principio, fue una zona para nosotros de especial observancia, para darle los mejores medios. En 2024 va a haber una inversión de casi 37 millones de euros en el Plan de Seguridad y, de esa cifra, casi 18 millones irán destinados a retribuciones porque se están haciendo operaciones importantes. Se está trabajando de una forma relevante y eso conlleva naturalmente mejores retribuciones. En la RPT estamos trabajando en toda España para actualizarla.

-¿Y en cuanto a inversiones en medios materiales?

-Es muy importante también. Lo último son los 47 nuevos vehículos que irán destinados a toda la zona del Plan de Seguridad.

Gasolina para el narco

-¿Se va a penalizar el transporte y/o posesión de gasolina destinada al narcotráfico? Ahora es solo una falta administrativa.

-Estamos estudiándolo. Es una cuestión no sencilla desde el punto de vista jurídico porque se trata de ver hasta dónde debe llegar la actuación del Derecho Penal. A día de hoy estamos persiguiendo de una forma relevante ese tipo de actividad a través del ámbito de las sanciones administrativas, que tienen su importancia. Quiero recordar, a este respecto, cómo nada más llegar declaramos de ilícito comercio las narcolanchas, un elemento muy importante.

-La demanda sobre la calificación como delito del transporte de gasolina procede de mandos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, de jueces y de fiscales.

-Y lo estudiamos en ese sentido, pero eso no quiere decir que haya un vacío legal. La cuestión que se está dilucidando desde un punto de vista de constitucionalidad es si las conductas de ese tipo podemos tipificarlas en el ámbito penal. Eso no quiere decir que quien tenga petacas de gasolina con el fin de cooperar con los narcotraficantes no pueda ser investigado, imputado y condenado por un delito de tráfico de drogas por favorecerlo.

-Hay quien piensa que no se penalizará hasta que no pase una desgracia, hasta que no estalle una guardería o una furgoneta en mitad de la autopista con decenas de petacas de gasolina.

-Independientemente de lo que pueda acontecer, puede haber una sanción administrativa, una multa importante y puede ser relevante. Y alguien que almacena o transporta gasolina puede ser condenado por narcotráfico si se demuestra que hay vínculos con una actividad ilícita. Se está estudiando la cuestión. Pero sí, lo importante es que haya una respuesta determinante a un fenómeno que nos preocupa.