La (im)paciencia de los regantes de Doñana

La Plataforma en Defensa de los Regadíos de la Corona Norte de Doñana ha pasado de denostar el acuerdo para la renaturalización de la zona agrícola (es decir, para el abandono de los cultivos de frutos rojos) a meter prisa a todas las administraciones para que se resuelva el cambio de uso de las 1.200 hectáreas afectadas por el plan pactado entre el Ministerio de Transición Ecológica y la Junta de Andalucía.

El portavoz de los regantes, Manuel Mora, pedía este lunes a los grupos políticos en el Parlamento andaluz que presentasen una iniciativa para que la convocatoria de ayudas que ha salido publicada cubra las 1.200 hectáreas de la Corona Norte, en lugar de empezar por el cambio de uso de 400 hectáreas, que es lo que incluye la partida de 28,5 millones aprobada ya.

Lo que sucede es que tanto el Ministerio de Transición Ecológica como la Junta de Andalucía están cumpliendo con el acuerdo que firmaron para regenerar esta zona de Doñana y trabajar en la recuperación del acuífero que nutre al Parque. Lo pactado eran tres convocatorias de ayudas sucesivas para ir renaturalizando (eliminando los cultivos de regadíos) 400 hectáreas en cada una de las tres convocatorias previstas en el plan. Los agricultores reconocen que se está cumpliendo lo pactado, “nunca se ha estado más cerca de solucionar la problemática en la zona y, aunque no es lo que inicialmente queríamos, lo aceptamos con generosidad, ahora al ministerio cumplir el pacto y al Gobierno de Andalucía, apoyarnos”, decía Manuel Mora.

Cerrar el círculo

Claro que uno de los asuntos que está flotando en esta nueva polémica es la posibilidad de que otros regantes que no estaban incluidos en este acuerdo puedan ahora acogerse al mismo. Sobre todo teniendo en cuenta que la Junta ofrece 70.000 euros por hectárea a los agricultores que abandonen el regadío y devuelvan esas parcelas a su estado anterior, cuando era suelo forestal.

La Plataforma ha pedido a la ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen, que no se incluya a otros agricultores en este paquete de ayudas, “es imposible ahora mismo que entren todos los afectados del Condado en las ayudas, mientras se propicia que entren desde cualquier otra zona”, con las bases de la convocatoria de subvenciones que se ha publicado.

En este sentido, el portavoz de la Plataforma matizaba que los afectados “no están en contra de que se puedan incorporar otras personas y organizaciones pero ellos son las víctimas de los errores que durante años se han cometido en la zona y ha sido nuestra determinación, lucha y generosidad las acabaron motivando un acuerdo histórico, como es el Pacto por Doñana”.