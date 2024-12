Las infraestructuras repercuten en el desarrollo económico y social de la región

Las infraestructuras son el esqueleto del desarrollo económico y social, y en un sector como el logístico, se convierten en el motor que conecta territorios, impulsa el comercio y fortalece la competitividad. Andalucía, con su posición estratégica como puente entre Europa y África, y sus pujantes puertos, redes ferroviarias y conexiones terrestres, tiene en las infraestructuras una herramienta clave para consolidarse como un referente logístico a nivel global. Sin embargo, hay retos que exigen una visión integrada que combine inversión y planificación estratégica para convertir el potencial en realidad.

En este sentido, Grupo Joly organizó el encuentro La importancia de las infraestructuras para el sector logístico, moderado por Ana Sánchez, redactora de Diario de Sevilla. Intervinieron en el mismo: Pietro Tucci, representante provincial del Colegio de Ingenieros de Caminos Canales y Puertos (CICCP) en Sevilla; Rocío Soriano, gerente de Alcafruit; Juan Carlos Espinosa, director gerente de Inés Rosales y representante de la Agrupación Empresarial de Huévar; y Miguel Rus, presidente de la Confederación de Empresarios de Sevilla.

Comenzó la jornada el representante provincial del CICCP en Sevilla, Pietro Tucci, quien resaltó que las infraestructuras son “fundamentales para aportar valor añadido a las ciudades y garantizar el flujo de movimientos portuarios y ferroviarios, esenciales para el peso logístico de Andalucía y España a nivel internacional”. Sobre las carreteras, destacó que, aunque Andalucía cuenta con una buena vertebración, proyectos como el cruce del río en la SE-40, inicialmente planteado como túnel y ahora descartado en favor de un puente o viaducto, necesitan ejecutarse con urgencia. Tucci también alertó del estado deficitario de las autovías hacia Huelva y Cádiz. Además, celebró la recuperación del proyecto de la SE-35 tras una década de bloqueo.

Pietro Tucci, representante provincial del CICCP en Sevilla. / José Luis Montero

Reclamamos nuevas infraestructuras y un mejor mantenimiento de las existentes”

La gerente de Alcafruit, Rocío Soriano, destacó que proyectos como la finalización de la SE-40 y la mejora de la conexión entre Sevilla y Cádiz mediante la AP-4 serían fundamentales para optimizar las operaciones, especialmente en el transporte de contenedores.

El presidente de la Confederación de Empresarios de Sevilla, Miguel Rus, sobre el mencionado caso de la SE-40, comentó que su construcción comenzó en 2007, pero que aún no está completamente operativa. Solo 38 kilómetros de los 77,6 previstos están en servicio, lo que afecta directamente al tráfico de mercancías y a la industria agroalimentaria. La finalización de esta infraestructura, según el presidente, mejoraría la eficiencia, las conexiones y la atracción de inversión en plataformas logísticas, reduciendo costos y plazos de transporte, y haciéndolos más competitivos a nivel regional. Uno de los puntos críticos es el paso del río, un tramo esencial en la SE-40 entre Dos Hermanas y Coria del Río, que es considerado la obra de mayor envergadura parada en España. Recordó que Sevilla es la provincia española con menor inversión en infraestructuras por habitante desde 1985, un déficit histórico que ha lastrado el progreso de la ciudad. A pesar de que los proyectos para los tramos Espartinas-Valencina de la Concepción y Valencina de la Concepción-Salteras están aprobados, aún no se han iniciado las obras. Además, la falta de actualización de proyectos anteriores ha generado retrasos, como es el caso de los tramos Salteras-La Algaba, La Algaba-La Rinconada y La Rinconada-La Rinconada, que requieren ajustes debido a cambios en la normativa.

La falta de infraestructuras afecta a la capacidad de las empresas para crecer

Pietro Tucci, representante provincial del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos en Sevilla, incidió en que, en el caso de la SE-40, el sur enfrenta restricciones debido a la navegabilidad y al paso de embarcaciones, lo que no ocurre en el norte. Además, señaló que el principal desafío en esta obra es de naturaleza medioambiental.

Por otro lado, Rocío Soriano, gerente de Alcafruit, explicó cómo las infraestructuras condicionan el trabajo en el sector primario, especialmente en la producción y comercialización. Subrayó que el mal estado de las carreteras nacionales y los nudos de entrada y salida en las provincias afecta directamente a la competitividad y aumenta los costos logísticos. Comparó esta situación con la de Valencia, que “está mucho mejor conectada”, e insistió en la necesidad de reforzar tanto la red viaria principal como la comarcal, fundamentales para garantizar el acceso a los productos en origen.

Por su parte, Juan Carlos Espinosa, director gerente de Inés Rosales y representante de la Agrupación Empresarial de Huévar, reclamó el desarrollo de las infraestructuras prometidas hace más de 30 años en esta localidad. Destacó que la falta de mejoras en los accesos, limitados a una única carretera comarcal estrecha y saturada, está generando importantes pérdidas de productividad, dificultando el acceso al empleo de los trabajadores y desincentivando la llegada de nuevas empresas. Espinosa advirtió que esta situación, además de impactar en el ámbito logístico, supone un problema de seguridad y medioambiental.

Rocío Soriano, gerente de Alcafruit / José Luis Montero

Hay un gran potencial de crecimiento, pero necesitamos ser más competitivos con nuestras infraestructuras”

Asimismo, el presidente de la Confederación de Empresarios de Sevilla, Miguel Rus, destacó que la logística es “clave para la competitividad”, representando ya el 5% del PIB de Andalucía y empleando a más de 123.000 personas. Subrayó que, aunque la importancia del sector logístico no se había reconocido plenamente hasta la pandemia del Covid y la reciente preocupación por la DANA, Andalucía posee fortalezas significativas, como su red de empresas y nodos logísticos, su densidad de población y sus vías viarias y marítimas. No obstante, también mencionó áreas críticas a mejorar, como el transporte aéreo, la presión fiscal y el porcentaje de graduados superiores. A pesar de estos desafíos, resaltó la importancia de aprovechar la ubicación estratégica de la región y potenciar la interconexión de las infraestructuras. Rus celebró los resultados exportadores, destacando que Andalucía alcanzó 24.688 millones de euros en exportaciones en los primeros siete meses del año, con un crecimiento interanual del 8,5%. Añadió que Sevilla no solo es la provincia que más crece en la región (28,8%), sino también la que más contribuye al crecimiento del sector exterior de España, con los sectores aeronáutico y agroalimentario como pilares de este éxito.

Por su parte, Pietro Tucci insistió en la importancia de la interconexión de las infraestructuras de transporte, señalando que, aunque el Puerto de Algeciras es uno de los más relevantes en Europa, su conexión ferroviaria es insuficiente y requiere mejoras, así como una conexión directa con los centros logísticos. Resaltó que, aunque el transporte de mercancías en España depende mayoritariamente de la red viaria, es urgente reforzar el ferroviario, considerado el futuro del sector por ofrecer mayor competitividad y beneficios medioambientales. También mencionó que, aunque los puertos están bien desarrollados, la interconexión entre ellos sigue siendo un reto, especialmente en Sevilla, donde la falta de una red aérea adecuada limita su competitividad. Finalmente, subrayó que el apoyo político es esencial para llevar a cabo estos proyectos y poner en valor las propuestas técnicas.

Uno de los momentos que nos dejó el desayuno de redacción. / José Luis Montero

En el segundo bloque de intervenciones, Rocío Soriano destacó el gran potencial de crecimiento del sector primario en Andalucía, subrayando que, para aprovecharlo, es necesario mejorar las infraestructuras y aumentar la competitividad. Afirmó que un desafío crucial es el acceso de la mano de obra a las empresas, que ya enfrenta dificultades. También recalcó la importancia de conservar y mejorar las vías comarcales para facilitar el desarrollo comercial. Sin embargo, advirtió que, sin la optimización de las infraestructuras, el crecimiento dependerá únicamente de la riqueza local en lugar de aprovechar las facilidades externas que podrían potenciar la competitividad. Como gerente de Alcafruit, explicó que la cooperativa, formada por 563 socios y 443 colaboradores que gestionan más de 9.000 hectáreas de cultivo, depende directamente de estas infraestructuras para comercializar sus productos de manera eficiente.

Posteriormente, Juan Carlos Espinosa resaltó la importancia de la “última milla” en el proceso logístico, es decir, el punto final de entrega del producto. Subrayó que todo lo que se conserve y desarrolle en términos de infraestructuras es positivo, pero destacó la necesidad de acciones puntuales, como un segundo acceso desde la A-49 a la plataforma logística de Huévar, lo que mejoraría tanto la seguridad como el beneficio global para la sociedad. Explicó que el tráfico lento y las colas de camiones en la A-49, a la altura del centro logístico de Huévar, representan un problema sin solución desde hace décadas. Este centro alberga a decenas de empresas de diversos sectores, como alimentación, construcción y supermercados. A pesar de ser una infraestructura de carácter estatal, Espinosa hizo un llamado a la comunidad para ejercer presión y solucionar esta situación. Además, cuestionó las estadísticas sobre la densidad del tráfico en la A-49, argumentando que no reflejan la realidad actual, ya que las cifras están influenciadas por los efectos de la pandemia.

Foco en Sevilla

El presidente de la Confederación de Empresarios de Sevilla resaltó un aspecto fundamental para el desarrollo económico de la ciudad: las infraestructuras, que considera claves para el crecimiento y la competitividad. Así, el presidente criticó la prolongación de las obras del Puente del Centenario, que originalmente iba a concluir en 2023 pero que, debido a múltiples retrasos, ahora se espera que termine en 2026. Esta situación ha afectado la imagen de Sevilla a nivel internacional. Otro de los puntos que subrayó es la falta de un sistema de metro, lo que convierte a Sevilla en la única ciudad europea de su tamaño sin esta infraestructura. Asimismo, a pesar de la importancia del turismo para la ciudad, la conexión entre el Aeropuerto y la estación de tren Santa Justa sigue siendo deficiente. Además, expuso que se demandó la construcción de un tercer carril en la AP-4 para mejorar la conexión entre Cádiz y Sevilla, así como por la creación de un AVE directo entre ambas capitales, lo que reduciría el tiempo de viaje a menos de una hora. Por último, el presidente destacó la necesidad de mejorar y ampliar la red de Cercanías y de crear un nuevo acceso ferroviario al Puerto de Sevilla, infraestructuras clave para el desarrollo logístico de la ciudad.

Juan Carlos Espinosa, director gerente de Inés Rosales y representante de la Agrupación Empresarial de Huévar / José Luis Montero

Llevar a cabo los proyectos de infraestructuras es un incentivador a la inversión y a la generación de empleo”

El presidente también criticó la prolongación de las obras del Puente del Centenario, que originalmente iba a concluir en 2023, pero que, debido a múltiples retrasos, ahora se espera que termine en 2026. Esta situación, según afirmó, ha afectado la imagen de Sevilla a nivel internacional. Otro de los puntos que subrayó fue la falta de un sistema de metro, lo que convierte a Sevilla en la única ciudad europea de su tamaño sin esta infraestructura. Asimismo, señaló que, a pesar de la importancia del turismo para la ciudad, la conexión entre el Aeropuerto y la estación de tren Santa Justa sigue siendo deficiente.

Además, expuso la demanda de construir un tercer carril en la AP-4 para mejorar la conexión entre Cádiz y Sevilla, así como la creación de un AVE directo entre ambas capitales, lo que reduciría el tiempo de viaje a menos de una hora. Por último, destacó la necesidad de mejorar y ampliar la red de Cercanías y de crear un nuevo acceso ferroviario al Puerto de Sevilla, infraestructuras que calificó como clave para el desarrollo logístico de la ciudad.

Conclusiones

Tucci puntualizó la falta de interés político para resolver estos problemas y la necesidad de una red primaria, así como el apoyo a las redes secundarias. Expuso que un informe de la Junta de Andalucía muestra que el 40% de las carreteras sufren un deterioro considerable, lo que hace esencial una política de conservación. En lugar de esperar a que las infraestructuras se deterioren, considera crucial mantenerlas para evitar altos costos. Además, subrayó que las infraestructuras generan riqueza, empleo y tienen un impacto positivo en la economía nacional, respaldando la industria, el bienestar social y el crecimiento.

Por su parte, Rocío Soriano, gerente de Alcafruit, destacó que, en el sector primario, las inversiones extranjeras han sido clave, pero para atraerlas era necesario contar con infraestructuras que permitieran el adecuado movimiento de mercancías y personas. Mencionó que muchas empresas dejan de invertir en la región debido a la falta de infraestructuras, lo que limita el desarrollo económico y la competitividad del sector.

La voluntad política para sacar adelante los proyectos resulta fundamental

Juan Carlos Espinosa, director gerente de Inés Rosales y representante de la Agrupación Empresarial de Huévar, señaló que, si las empresas han logrado invertir 200 millones de euros con la vía actual, la resolución de las infraestructuras existentes, como la construcción de un segundo acceso a la zona industrial o incluso la incorporación de un tercer carril, podría multiplicar los beneficios. Resaltó que, aunque no se trata de un macroproyecto, su ejecución es esencial y depende de la voluntad política para materializarlo. Subrayó que estas mejoras no solo beneficiarían a las empresas, sino que también contribuirían al bienestar social de la comarca.

Miguel Rus, presidente de la Confederación de Empresarios de Sevilla / José Luis Montero

La conectividad entre las distintas fórmulas de transporte es lo que mejora la competitividad”

Miguel Rus, presidente de la Confederación de Empresarios de Sevilla, concluyó destacando que la falta de infraestructuras afecta directamente al acceso a servicios básicos como educación, salud, transporte y comunicación, lo que impacta negativamente tanto en el bienestar de la población como en la capacidad de crecimiento de las empresas. Subrayó que Sevilla alberga seis de los quince barrios más pobres de España, lo que refuerza la necesidad urgente de inversión en infraestructuras.

Rus aportó datos relevantes para respaldar esta necesidad: Según el Banco Mundial, cada dólar invertido en infraestructuras puede generar hasta 1,5 dólares en retorno económico. Además, la Reserva Federal de EE. UU. estima que cada mil millones de dólares invertidos pueden crear hasta 13.000 empleos. En España, el sector de infraestructuras da empleo a 1,4 millones de trabajadores, y el World Economic Forum resalta que los territorios con mejores infraestructuras reciben entre un 15% y un 20% más de inversión extranjera directa. Asimismo, un estudio del FMI indica que las mejoras en infraestructuras de transporte pueden aumentar la productividad de las empresas hasta un 20%.

En términos de sostenibilidad, la ONU estima que por cada dólar invertido en infraestructuras resilientes se ahorran hasta cuatro dólares en costos futuros por desastres naturales y adaptación climática. Rus también destacó la necesidad de modificar la Ley de Desindexación de la Economía y su referencia en la Ley de Contratos del Sector Público, con el fin de potenciar la colaboración público-privada.

