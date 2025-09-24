Inma Nieto confirma que no liderará la candidatura de Por Andalucía en las próximas elecciones

Inma Nieto en una de sus intervenciones en una sesión de control en el Parlamento de Andaucía.

La portavoz parlamentaria y cabeza de lista de Por Andalucía en las elecciones de 2022, Inmaculada Nieto, ha confirmado este miércoles que no liderará la lista de la coalición en la cita con las urnas del próximo año y ha afirmado que no habrá "problema alguno" en encontrar a otro perfil dentro de las formaciones que la conforman.

Como respuesta a las preguntas de los periodistas en la rueda de prensa semanal de los portavoces parlamentarios, Nieto ha asegurado que no va a participar "en ese proceso para liderar la candidatura" de la coalición electoral pero seguirá trabajando "sin descanso" para conformar el mejor proyecto político para presentar a la sociedad.

"Hay muchos perfiles que pueden encarnar los valores de la coalición, no va a ser en modo alguno un problema que elijamos a una persona adecuada para ello y a un equipo que la acompañe", ha insistido la portavoz de Por Andalucía.

Preguntada por la conformación de la candidatura de la coalición, Nieto ha dicho que los tiempos en este tipo de unión de formaciones "no son los mismos" que los de una organización única, "pero estamos trabajando, acompasando nuestros tiempos y debates y eso va a dar sus frutos, y los dará pronto".

Es más, ha ahondado Nieto en que ese trabajo está abierto en la "mesa de partidos" de la coalición para todos los que han sido parte de ella en esta legislatura y para todas las formaciones que quisieran sumarse.

El pasado sábado, en un acto que sirvió como el pistoletazo de salida del curso electoral, acompañados de los miembros de la coalición y de colectivos sociales con los que ha venido trabajando estos años, Por Andalucía quiso "despejar las dudas" que existían sobre si se iba a presentar o no de nuevo a los comicios autonómicos.

A dicho encuentro fueron invitados todos los partidos que formaban parte de la coalición, si bien Podemos decidió ausentarse del mismo, cuestión en la que no ha querido entrar Nieto.

Por su parte, la coportavoz de Movimiento Sumar en Andalucía y parlamentaria de Por Andalucía, Esperanza Gómez, ha señalado respecto a su formación que no ha previsto "un proceso previo de presentación de candidaturas" para liderar la coalición en las elecciones andaluzas de 2026.

"Una vez completemos el proceso, será la militancia andaluza la que tenga que aprobar ese proceso", ha explicado en ese sentido la parlamentaria, quien ha indicado que se encuentran ahora mismo más enfocados en seguir construyendo Movimiento Sumar que en presentar candidaturas.