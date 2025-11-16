José Antonio Nieto: "Los funcionarios están cansados de que la mala práctica de unos pocos les perjudique a todos"

Tiene bajo su responsabilidad a dos colectivos no siempre caracterizados por su capacidad de innovar, de cambiar sus condiciones. Funcionarios públicos y personal de la administración de Justicia, no se distinguen por hacer gala de esa permeabilidad para modificar su situación laboral. La perseverancia es una de sus virtudes. La discreción es otra. Con ambas ha conseguido que los primeros acepten un nuevo modelo de carrera profesional que retribuya su trabajo de acuerdo a su productividad real y a los conocimientos que adquieren para mejorar el servicio a los ciudadanos. Los segundos están entre sus peticiones constantes a un Gobierno central que, de momento, no las escucha. Seguirá intentándolo.

Pregunta.Vamos por la primera de las dos patas de su Consejería. En julio presentó un nuevo modelo de carrera profesional para los trabajadores públicos. No sé si ha pasado el tiempo suficiente como para valorar su aplicación.

Respuesta.Esta legislatura ha sido de cambio, de diálogo, de acuerdo, de discusiones también. En junio del año 23 aprobamos la Ley de Función Pública. Es la gran herramienta sobre la que apoyamos la transformación de la administración pública en Andalucía. A partir de ahí tenemos que hacer un desarrollo de varios decretos muy importantes que se tienen que pactar con los agentes sociales que lógicamente tratan de defender por encima de cualquier otra cosa los derechos de los empleados públicos, y nosotros, que también queremos defender esos derechos, tenemos que primar el servicio que se da al ciudadano. No podemos olvidarnos de que la razón de ser de la administración es atender a la gente. Y eso es lo que tratamos de poner encima de la mesa. La Ley de Función Pública se desarrolla a través de varios decretos: el decreto de acceso a la administración, el decreto que ahora hemos concretado en el acuerdo de carrera profesional y evaluación del desempeño o el teletrabajo.

P.Suena bastante innovador lo de poner tanto al trabajador público como al ciudadano en el centro.

R.Creo que del documento que nos habla en la estrategia de administración pública innovadora. Por ejemplo, para las personas que buscan un puesto de trabajo, necesitamos un Sistema Andaluz de Empleo adecuado para que ayude a encontrarlo. Otro ejemplo, alguien que se encuentre en un pueblo que pide no ir a la capital para presentar un papel en la Delegación del Gobierno y le es más cómodo hacerlo a través de una vía telemática. Emprendedores y pequeños y medianos empresarios nos piden que no se paren proyectos por la burocracia que tiene la administración.

P.¿Cómo va a ser la carrera profesional a partir de ahora?

R.Hemos conseguido algo inédito, un acuerdo con todos los sindicatos de la mesa general, ratificado también por todos los sindicatos de la mesa sectorial, que representan al 100% de los casi 70.000 trabajadores públicos que tenemos en la administración general, en justicia, laborales y funcionarios, y también en agencias y los demás entes que forman parte de la Junta de Andalucía. Es un trabajo muy difícil, que ha terminado bien, pero que ahora nos genera unas responsabilidades tremendas, entre otras cosas, porque lo tenemos que cumplir durante los próximos 5 años. Moviliza muchos recursos, son 250 millones de euros, pero a eso hay que sumarle otras partidas que pasan más desapercibidas. Hemos recogido en este acuerdo que la Junta de Andalucía se compromete a llevar al tope máximo que nos permita el Gobierno de España la actualización de complementos de los empleados públicos. Cuando se aprueba un presupuesto o un decreto por parte del gobierno, nos dice, las comunidades autónomas podrán elevar hasta un 2,5%. Pues nosotros nos comprometemos que hasta sea un 2,5%. Eso, si aplicamos el IPC para el año 2026, estaríamos hablando en torno a 400 millones de euros.

P.¿No suena a una medida electoral?

R.No se podía haber cerrado un acuerdo antes. La ley es de 2023; en 2024 hemos desarrollado los decretos para que este acuerdo se pudiera firmar. Si no tenemos el decreto de carrera profesional, no podemos fijar cantidades para carrera profesional. Si no aprobamos el decreto de evaluación del desempeño, no puede haber cantidades para evaluación del desempeño. Siempre hay críticas, pero creo que en este caso el acuerdo llega cuando tiene que llegar. Hace muchos años que los funcionarios y los empleados públicos no mejoraban sus condiciones. Creo que ya era el momento de que eso se produjera, que nos equiparásemos con la media española, que fuésemos una de las comunidades autónomas que más apuesta por la modernización de su administración pública y por la mejora del entorno en los que trabajan.

P.Ha conseguido una cosa importante y es que el colectivo de funcionarios es especialmente poco permeable a los cambios y ahora lo han hecho.

R.Es un cambio casi revolucionario. Los propios funcionarios estaban cansados de que las malas prácticas de una minoría les esté perjudicando a todos. Todos oímos la típica conversación de que en alguna dependencia han visto a 20 personas trabajando, pero hay uno que está en una actitud más relajada y todo el mundo se fija en él para calificar a todos. Los funcionarios quieren reivindicar su trabajo, su formación, su implicación, que es mucha, en muchos casos muy por encima de lo que le podríamos exigir. Fruto de esa actitud es cuando permite empezar una etapa nueva. El funcionario que se implica, que trabaja, que llega a su hora, se va a su hora, le molesta muchísimo que haya otro por ahí cerca que entra una hora más tarde, que se va una hora antes, que tarda 2 horas en desayunar y que cobra igual. Ahora, eso ya no va a ser así. Al mal funcionario va a tener una evaluación del desempeño negativa, no va a cobrar productividad, va a tener que hacer una formación y va a tener que hacer un esfuerzo por sumarse a esas buenas prácticas de sus compañeros y el funcionario que trabaje bien, que se implique y que busque la calidad en la atención al ciudadano, va a tener recompensas. Los funcionarios quieren que no se l les identifique por el que lo hace mal, sino que se dé cuenta la sociedad de que hay muchos buenos funcionarios que a día a día se ocupan de que los andaluces vivan mejor, estén mejor atendidos.

José Antonio Nieto en el Parlamento de Andalucía. / Juan Carlos Muñoz

P.Otro asunto al que deberá hacer frente es la enorme cantidad de funcionarios que se van a jubilar dentro de poco. Supongo que lo tendrá previsto.

R.Las dos próximas legislaturas van a ser de una exigencia brutal, porque vamos a tener una jubilación progresiva de un número muy importante de funcionarios, tenemos que ser atractivos para incorporar a jóvenes con talento que quieran sustituirles. Ahora bien, vivimos en un contexto en el que el joven ha cambiado mucho respecto a cómo eran sus padres o sus abuelos. Ya no tienen esa visión de cómo se progresa profesionalmente. Estar dos o tres años preparando unas oposiciones, no lo contemplan, ya que ven otras prioridades. Tenemos que ser capaces de ofrecer esa visión de modernidad que queremos aportar a la administración pública andaluza y seleccionar personas más adaptadas a los tiempos que corren. Lo estamos viendo, por ejemplo, en sanidad, donde las jubilaciones, sobre todo de sanitarios en el mundo rural, cuesta mucho trabajo cubrirlas. Ha habido un cambio de mentalidad, en la forma de vivir y tenemos que ver cómo somos capaces de trasladar esos cambios a nuestra oferta. En el caso de la administración general de la Junta de Andalucía, hablo de funcionarios de medio ambiente, de agricultura, de administración pública, de industria, llevan mucho tiempo cansados de ver ese inmovilismo, aunque luego cueste trabajo que ellos también entren en el cambio. Pero les gustaría que alguien liderara un cambio y hemos creído que este era el momento de hacerlo, de modernizar la Junta. Creo que esa dosis que no es económica, que es de orgullo, que es de satisfacción personal, de cumplir con tu vocación, forma parte de los objetivos que nos hemos marcado.

P.Hacienda le ha dado 933 millones para este año, un 1,6% más. Tampoco parece tanto, ¿no?

R.Aquí hay un compromiso de gobierno, de todo el gobierno, en una apuesta social muy clara. El presidente tiene en mente desde que llegó que nuestra prioridad es el sistema público de salud, el educativo y la dependencia. El resto tenemos que hacer un esfuerzo con los recursos que tengamos para cumplir nuestros objetivos priorizando esos tres grandes derechos que para nosotros son sagrados. Por eso los otros no crecen al mismo ritmo. Ese es el precio de fijar prioridades.

P.La otra pata de su Consejería. Ha pedido 80 juzgados.

R.Según no este consejero, sino el Consejo General del Poder Judicial, que es el que conoce las cargas de trabajo, fijan en 344 los jueces que necesita Andalucía. Lo que hemos dicho es que por lo menos den 80. El año pasado pedimos 60, nos dieron cero. Este año ojalá que no nos digan otra vez que no. Yo puedo entender que en una etapa de dificultad hay que hacer lo que se pueda para ayudar al gobierno de mi país. Lo que no puedo aceptar es que mientras a mí me dicen cero, a Cataluña le dicen 50. Eso no vale. Yo eso no lo puedo aceptar y no lo voy a aceptar, y por lo menos lo vamos a reivindicar.

P.La situación de muchos juzgados no está para tirar cohetes

R. En multitud de partidos judiciales, pero fundamentalmente en la Costa del Sol y en Málaga capital, en varios muy importantes de la provincia de Cádiz, en bastantes de la provincia de Granada. Si no hacemos un esfuerzo y de forma rápida, van a colapsar muchos juzgados, y cómo le explicamos luego a un ciudadano que tiene que esperar dos años para una sentencia, por ejemplo, por un despido. Una persona está en el paro esperando que resuelva un juez sobre si su despido es procedente o improcedente.

P.Es un plazo intolerable.

R.Estamos tardando porque no hay jueces. Eso no tiene explicación. Creo que nos hace falta una serie de recursos, en una parte dependen del Ministerio, y le vamos a pedir que cumpla. Nosotros estamos haciendo un esfuerzo enorme para cumplir en nuestra parte.

P. Están pendientes las ciudades de la justicia de Cádiz, Huelva y Jaén.

R.La de Granada está en marcha, pero todavía no está en uso y la de San Fernando es un dolor de cabeza. Tomé posesión el 26 de julio y tuve de todo menos vacaciones. Estuvimos analizando la información que teníamos, empezamos a hacer las primeras visitas y a finales del mes de septiembre tuve una reunión con la consejera de Hacienda a la que le dije que necesitaba un plan de choque porque era insostenible. Pusimos en marcha un plan de infraestructuras judiciales un año más tarde que supone una movilización de recursos de más de 1.500 millones de euros. Eso no se había hecho nunca ni en Andalucía ni en ninguna otra comunidad, pero es las condiciones en las que nuestros funcionarios de justicia, jueces, abogados, se ven obligados a trabajar, o se invierte, o nos condenamos a tener una justicia tercermundista. No estoy dispuesto a que Andalucía asuma esa realidad cuando lo que queremos es que sea una comunidad líder.

José Antonio Nieto en el Parlamento de Andalucía. / Juan Carlos Muñoz

P.Se ve de consejero de justicia en la próxima legislatura. Porque tiene trabajo para tiempo.

R.A mí lo que me gustaría por encima de todo es que Juanma Moreno fuera presidente de la Junta y luego que él haga el mejor gobierno posible. Ahí es donde te puedo asegurar que todos los consejeros tenemos plena confianza en el presidente. En la pasada legislatura era portavoz en el Parlamento y fue una labor que me encantó. Esta me ha tocado estar aquí, en la siguiente, pues lo que diga el presidente y ya está. Es muy importante que se mantenga ese aire de cambio que trajo Juanma Moreno y que todavía no ha penetrado en todos los rincones de Andalucía. Mire, cuando uno va al juzgado de Estepona, Marbella, Fuengirola o Torremolinos lo primero que se pregunta es quién ha gestionado la justicia. Esto no tiene un pase. Vamos a tener que hacer un esfuerzo tan grande como el que se está haciendo. Yo me siento muy satisfecho, tengo la suerte de tener un gran equipo, de que se ha creado una sintonía con jueces, letrados, fiscales, abogados, procuradores, que se han sentido abandonados tanto tiempo y que en cuanto les hemos dado un poquito de atención, están ayudando para que las cosas se hagan bien. Eso te anima a atreverte a cosas que de otra manera no te atreverías.

P.En vuestro juramento decís eso de guardar el secreto de las deliberaciones del Consejo de Gobierno. No le voy a pedir tanto, pero desde hace dos meses, ¿ha cambiado el ambiente? ¿Hay más preocupación por no llegar a la mayoría absoluta?

R.Nunca se da por hecho nada. Eso lo tiene interiorizado Juanma Moreno. En política las cosas no son hasta que se firman; tú ganas las elecciones cuando se cierran las urnas y se hace el recuento. Es muy difícil tener todos los aspectos, todos los ámbitos de una administración tan amplia tenerlos todos absolutamente controlados. Cuando hay una evidencia de un error como el que se produjo, creo que lo más honesto es lo que hizo el presidente: admitimos el error, no vamos a negar nada ni vamos a actuar como si no hubiera habido ninguno. Asumimos la responsabilidad y aceptó la dimisión de la consejera que no fue nada fácil. Puso al frente de esa Consejería a una de las personas con una trayectoria más impecable del equipo de gobierno y del entorno del presidente y desde entonces no se ha parado de tomar medidas, de impulsar cambios y de evitar que eso se pueda volver a producir nunca más. Es la forma de hacerlo.

P.¿Cómo fue ese momento? Cuando el Consejo de Gobierno es consciente del error y de su magnitud.

R.Lo más difícil de todo es explicarle a la ciudadanía qué ha pasado. Porque aquí no ha habido ninguna vida de ninguna mujer que se haya puesto en riesgo por un problema con los cribados. El cribado de cáncer de mama es cuando alguien no ha notado ningún síntoma y no ha tenido que pedir ninguna cita; se le llama para se le va a hacer una mamografía para ver con detalle si puede haber algún riesgo. Una vez que se hace eso, en un sobreesfuerzo que ha hecho este gobierno de ampliar de 200.000 a 500.000 mujeres a las que se hace ese cribado, se detecta algo que desconocía el Gobierno, el presidente de la Junta y el resto de consejeros, que era que en los casos de dudas se tardaba más de la cuenta en notificarlo a las mujeres. ¿Eso pone en riesgo la vida de las mujeres? No tiene por qué ponerse en riesgo, pero no está bien hecho, por tanto, hay que asumir el error y hacerlo bien. Creo que luego se han hecho exageraciones, tergiversaciones, abusos de la situación que se ha vivido por parte de algunos partidos políticos que desde luego están utilizando el cribado de cáncer de mama, a los profesionales sanitarios y, lo que es peor, a las mujeres con el único objetivo de obtener votos. Eso sí que me parece lamentable. Por eso hemos tratado de hacer lo que el presidente nos ha insistido: olvidaos del ruido, ayudar a que se resuelva este problema de manera inmediata, comunicar bien y a seguir protegiendo a los andaluces.

P.¿Cree que lo han conseguido?

R.Estamos en camino de conseguirlo. Estas cosas ni se crean de un día para otro ni se arreglan de un día para otro. Uno tiene que saber que esta es la línea en la que se tiene que trabajar. La clave de todo en política es confianza. Cuando los ciudadanos confían en ti, creen que le está diciendo la verdad, creen que estás haciendo lo que puedes por atender sus servicios, en este caso el de salud, que es probablemente el más sensible. El ciudadano andaluz es inteligente y separa el ruido y el fango de la verdad. Si no consigues esa confianza, si el que hace la crítica y utiliza y manipula la realidad, consigue que los ciudadanos desconfíen de ti. Es entonces cuando tienes el problema. Pero Juanma Moreno, yo creo que transmite muchísima confianza y los andaluces, sobre todo después de las últimas elecciones, han dejado claro que confían en él.

P.¿Nos van a dar el verano? ¿Se van a convocar las elecciones otra vez en junio?

R.El presidente ha dicho muchas veces que quiere agotar la legislatura y conociéndolo, creo que las elecciones serán en junio.