Juan Espadas anunciará este lunes la fecha del Congreso del PSOE andaluz

El secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, tiene previsto anunciar este próximo lunes, 2 de diciembre, al día siguiente de que finalice el Congreso federal de su partido, el calendario que desembocará en la celebración del Congreso regional de los socialistas andaluces, al que se presentará para ser reelegido como líder con un "proyecto ilusionante", al tiempo que espera que los críticos con su liderazgo concreten su "alternativa" en una persona que les represente como referencia de cara a esa cita.

Son ideas que ha trasladado el líder socialista en sendas entrevistas en Canal Sur Televisión y Canal Sur Radio, recogidas por Europa Press, donde ha recordado que, tras el Congreso federal del PSOE que se desarrolla durante este fin de semana en Sevilla, "hay un periodo máximo" de tiempo para la celebración de los congresos de las federaciones autonómicas, que se prolonga hasta marzo del año 2025, si bien ha indicado que él esperará "al lunes, día 2, para convocar a la Ejecutiva Regional" del PSOE-A y "plantearles la propuesta de nuestro calendario" para ese congreso.

Espadas ha aclarado que él tiene "muy pensado cuándo" cree que "debe ser" el Congreso Regional, si bien ha declinado desvelar ya la fecha "por respeto" al conjunto de profesionales de medios de comunicación, con quienes se ha comprometido a anunciar la fecha "a todos a la vez y en un momento posterior al Congreso Federal", que es lo que "ahora toca", ha remachado.

El secretario general del PSOE-A ha incidido así en que "a partir del lunes -día 2- por la mañana estaremos ya inmersos en nuestro Congreso Regional, y por tanto con toda la ilusión de que haya debate" y "alternativas si efectivamente algún compañero o compañera quiere dar el paso a que podamos analizar los proyectos que queremos sean los que dirija el Gobierno de Andalucía a partir de 2026", año en el que están previstas las próximas elecciones autonómicas.

Espadas ha defendido que llegará al próximo Congreso del PSOE-A "con los deberes hechos", y que su "labor de oposición" al Gobierno del PP-A de Juanma Moreno "ha puesto a un presidente de la Junta sin capacidad para dar explicaciones sobre el caos de la gestión sanitaria en Andalucía", según ha sostenido, de modo que va a presentar al cónclave de los socialistas andaluces "un proyecto ilusionante" para que su "labor de oposición acabe derivando en una labor de gobierno".

"Pero eso depende de la confianza, primero de mis compañeros, y luego de los ciudadanos", ha apostillado Juan Espadas, que a la pregunta de si se siente "totalmente respaldado por Pedro Sánchez" ha respondido que "absolutamente".

En esa línea, ha explicado que desarrolla su trabajo "siempre en coordinación y con el consejo" del secretario general del PSOE, de quien "en todo momento he tenido no sólo su apoyo, sino su respaldo evidente y su cariño" en unos "momentos complicados" como los que lleva aparejada una "labor de oposición" como la del PSOE-A en Andalucía que es "compleja, difícil", según ha agregado antes de valorar que, en este contexto, "saber que tu secretario general apoya la línea de trabajo que están manteniendo, no sólo yo", sino "mi equipo y el PSOE de Andalucía es importante".

Siente el "respaldo" de Pedro Sánchez

Espadas ha puntualizado que "a veces podemos discrepar de opiniones del PSOE a nivel federal", pero ha subrayado que "han sido muchos más los acuerdos y la visión compartida de la coyuntura política y lo que tenemos que hacer", y por eso "tengo y siento su respaldo", ha incidido en relación a Pedro Sánchez y a la dirección nacional del PSOE.

Dicho esto, ha añadido que "ahora toca que los militantes" del PSOE de Andalucía "decidan si quieren continuar adelante con un proyecto nuevo, ilusionante, pero dirigido desde lo que ha sido este trabajo de estos tres años" de su liderazgo, "o quieren sencillamente cambiar completamente y elegir a otras personas", y ha remachado que "esta es la democracia del PSOE", algo que ha contrapuesto con el modelo del PP, que "no elige en ningún congreso ni sus proyectos ni a sus personas".

Espadas también ha señalado que él "siempre" hace "autocrítica". "Yo soy el más autocrítico conmigo mismo", ha comentado en esa línea, y ha agregado que "el concepto de crítica va inherente a lo que es la celebración de un congreso para elegir de nuevo un liderazgo", y él "respeta el que alguien ahora haga un análisis crítico de lo que necesite el partido en los próximos años".

"A partir de ahí, lo que haremos será confrontar y debatir", ha abundado Espadas para añadir que "las críticas, o no, son ahora mismo decisiones individuales que, cuando llegue el momento, se tendrán que visualizar en quién apoya a uno o a otro", y ha insistido en señalar que él va a "respetar siempre a cualquier compañero o compañera que quiera presentarse, que quiera debatir conmigo, qué es lo mejor para el PSOE de Andalucía y, sobre todo, para los andaluces".

En la entrevista en Canal Sur Radio, Espadas ha insistido en esa idea y ha señalado que "lo normal en un proceso en el que hay personas que han manifestado que les gustaría otro tipo de proyecto político para liderar el PSOE de Andalucía lo normal es que eso se concrete en una alternativa, y en una persona que les identifique y que pueda debatir" con él, que ya ha dicho que quiere "plantear un proyecto de nuevo ilusionante adaptado a la realidad de un PSOE que hoy está en la oposición, pero quiere ser alternativa de gobierno" en esta comunidad autónoma, ha zanjado.