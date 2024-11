Juan Espadas siente "apoyo" de Pedro Sánchez al frente del PSOE andaluz

El secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, ha apuntado que siente que cuenta con el "apoyo" y la "cercanía" del líder nacional de su partido y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, así como ha manifestado que se encuentra "muy ilusionado" ante el Congreso Regional del PSOE-A que se convocará tras el cónclave federal de este próximo fin de semana en Sevilla, y al que se presentará a la reelección como líder de la federación andaluza con un equipo y un proyecto nuevos, si bien ha apuntado que sería "muy plausible" que se presentara una candidatura alternativa a la suya.

Son ideas que ha trasladado el líder del PSOE-A en una entrevista en La Ventana Andalucía de la Cadena Ser, recogida por Europa Press, a menos de una semana del Congreso federal que el PSOE celebrará este fin de semana en Sevilla, y que él presidirá como anfitrión del evento.

Respecto al Congreso federal, Espadas ha defendido que es una cita "vital para actualizar las medidas" a tomar "en los próximos años" de la legislatura y, "sin duda, con la mirada puesta en la España de 2030", y ha apostado por que los socialistas sigan "cambiando el modelo productivo y la capacidad de generación de crecimiento económico y riqueza" en España, "haciéndolo converger con la justicia social".

Espadas ha reivindicado la "igualdad de oportunidades" como "un elemento fundamental siempre en el discurso y en el proyecto socialista", así como ha avanzado que el cambio climático será también un "elemento central" del Congreso federal, al igual que el "posicionamiento y liderazgo" del PSOE "en relación con la transformación del orden global, con la paz y también con el auge de los movimientos de ultraderecha y la desinformación en la que se nutren permanentemente estos movimientos".

El peso de PSOE-A

De igual modo, Espadas ha reivindicado la "capacidad de participación y aportación" del PSOE andaluz en el próximo Congreso federal tras presentar "en torno a 1.800 enmiendas" a la Ponencia Marco "fruto del proceso de participación en las asambleas en las ocho provincias andaluzas".

De cara a la renovación de la dirección federal del PSOE que se derive de este Congreso, ha señalado que esa tarea le corresponde al secretario general que saldrá reelegido, Pedro Sánchez, que tiene "libertad" para "elegir el equipo que crea se adapte mejor para conseguir los retos" planteados en el cónclave, ha subrayado.

En todo caso, ha dado por hecho que seguirá habiendo "delegación andaluza" en la nueva dirección federal del PSOE, porque el PSOE andaluz concentra "casi un cuarto del censo de militantes" del partido a nivel nacional, según ha puesto de relieve.

A la pregunta de "para qué debe servir el Congreso" federal para Juan Espadas, y si espera "algún apoyo explícito de Pedro Sánchez" a su liderazgo, el también portavoz del PSOE en el Senado ha respondido que "los apoyos son los que la militancia dé en el momento que se abra el proceso de primarias y el Congreso Regional en Andalucía", y ha vaticinado que el secretario general del PSOE "será, como siempre, prudente desde el punto de vista de su opinión en las renovaciones y en los liderazgos en las distintas federaciones territoriales", incluida la andaluza.

Dicho esto, ha apostillado que él no necesita "ninguna expresión" de Sánchez. "Tengo, y lo sé, todo su apoyo, su cercanía y, desde luego, su consejo, y él sabe que tiene mi lealtad y el apoyo de la federación andaluza en lo que está siendo un Gobierno difícil" en "un momento político muy complejo, en el que la derecha y la ultraderecha, prácticamente desde el minuto uno de esta legislatura, ha ido al acoso y derribo personal de Pedro Sánchez y, desde luego, del Partido Socialista en el Gobierno", ha manifestado Juan Espadas.

El líder del PSOE-A ha dicho estar "muy ilusionado", y ha avanzado que, al "día siguiente" de que termine el Congreso federal va a convocar a la Ejecutiva Regional del PSOE andaluz, y después una reunión del Comité Director para convocar el Congreso regional de los socialistas andaluces, una cita a la que se va a presentar con un proyecto y un equipo "nuevos", y "con la sabiduría que dan los tres años de difícil trabajo de oposición", al igual que con "la experiencia que tengo acreditada", ha agregado.

Espadas ha señalado que afrontará el Congreso del PSOE-A "con unas ganas enormes de plantearle nuevos compromisos, nuevos retos, nuevos proyectos y propuestas a los andaluces" y "a los militantes" de su partido.

Una posible "alternativa" a su liderazgo

A la pregunta de si cree que tendrá "competidor" en el Congreso Regional, ha respondido que no lo sabe, y que "eso depende de los compañeros". En todo caso, ha apuntado que "es muy plausible que haya una alternativa" a su liderazgo, y eso permitiría "contrastar propuestas, analizar en qué se diferencian una de otra".

"Yo voy a estar siempre encantado de debatir y de participar con cualquier otro compañero o compañera en lo que significa la elección de un nuevo equipo, de una nueva etapa política", ha afirmado Juan Espadas, quien también ha sostenido que "siempre" va a "entender que cualquier otro compañero o compañera que quiera" pueda dar el paso de presentarse a unas primarias para optar a la Secretaría General del PSOE-A como él hizo en el año 2021.

Dicho esto, ha señalado que, hasta ahora, "las voces que van saliendo" que son críticas con su liderazgo son "absolutamente respetables", pero también se corresponden a las personas que "a título individual manifiestan que quieren otra cosa o que les gustaría que el PSOE tirara para un lado o para otro". "Yo las respeto", y "espero que me respeten a mí, y a partir del día 2 (de diciembre) nos veremos", ha apostillado Juan Espadas.

"Muy en desacuerdo" con Felipe González

Además, el secretario general del PSOE-A ha trasladado su discrepancia sobre unas declaraciones del ex presidente del Gobierno Felipe González en una entrevista publicada este fin de semana en periódicos del Grupo Joly en las que señalaba que en Andalucía el PSOE "no es tercera fuerza porque no hay segunda".

Juan Espadas ha dicho que tiene "un respeto reverencial" a Felipe González, pero ha aclarado que, "desgraciadamente", está "muy en desacuerdo con él en muchas de las cuestiones en las que opina últimamente".